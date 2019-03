Sehnsucht nach Sixties und Landleben

Ihren Zuschauern die Scheidung erleichtern, sie mit farbenfrohen Blumenkränzen zurück in die 60er-Jahre entführen oder jedermanns Lachmuskeln trainieren – das haben Ariane Müller und Julia Gámez Martin im Komödienhaus geschafft. Mit seinem Programm „Eskalatiooon!“ sorgte das Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial für gute Laune.

Laute Töne, schräge Tänze und witzige Texte – das zeichnet das Programm des Musiker-Duos Suchtpotenzial aus. Wenn Müller und Gámez Martin gemeinsam auf der Bühne stehen und musizieren, dann sind die beiden ganz in ihrem Element. Auch in Biberach lautete die Devise: Einfach Gas geben und bloß kein Blatt vor den Mund nehmen. Mehr als amüsante Textzeilen in deutscher Sprache, ein Keyboard und eine Akustikgitarre brauchten die jungen Musikerinnen auch gar nicht, um ihre Zuschauer zu begeistern.

Biberach gefalle Julia Gámez Martin, und obwohl die Sängerin ursprünglich aus Berlin stammt, arbeitet sie derzeit verbissen daran, den schwäbischen Akzent zu lernen. Im Komödienhaus sangen Gámez Martin und Müller vom schnelllebigen, stresserfüllten Leben in der Großstadt. Dem Publikum vertrauten die Musikerinnen außerdem ihre geheimen Sehnsüchte und Wünsche an. Der perfekte Mann müsse ihrer Meinung nach im Besitz einer Mistgabel sein. In der Garage sollte ein großer Traktor geparkt stehen, und zur Großfamilie sollten neben zahlreichen Rindern und anderen Stallbewohnern auch 13 Kinder gehören.

Nachdem Müller und Gámez Martin mithilfe ihrer musikalischen Darbietungen einen Ausflug aufs Land unternommen hatten, ging es direkt mit einer Zeitreise in die Vergangenheit weiter. Früher war bekanntlich alles besser, das steht außer Frage. Wann aus Sex, Drugs und Rock’n’Roll dann allerdings Selfies, Smoothies und Spotify wurde – diese Frage stellte sich das Musik-Comedy-Duo auf der Bühne. Mithilfe bunter Haarbänder unternahmen Müller und Gámez Martin den Versuch, die Lebensstimmung der 60er-Jahre aufleben zu lassen. An dieser Stelle war es für ältere Zuschauer mit Sicherheit schwierig, nicht nostalgisch zu werden. „Früher war Rock’n’Roll Pop, und Jimi Hendrix war David Guetta“, sangen Müller und Gámez Martin. Das Küchengerät Thermo-Mix gab es zu dieser Zeit noch nicht, und um an einer Protestaktion teilnehmen zu können, mussten sich die Menschen tatsächlich noch auf die Straße bewegen.

Hornbrillen und Kunstbärte

Bei ihrem Auftritt haben Müller und Gámez Martin allerdings nicht nur an Haarbänder und Rock’n’ Roll gedacht. Auf der Bühne präsentierten sie auch moderne Mode-Trends, trugen Hornbrillen, Dutts und klebten sich lange Kunstbärte an. Wer dann wirklich in der Neuzeit angekommen ist und nun plant, in den nächsten Jahren dort zu leben, braucht außerdem noch Instagram, Chlorella und Kokosöl – und zwar dringend!

Moringa und Chlorella – warum nicht gleich auf Fleisch verzichten und zum Veganer werden? Auf der Bühne entfachte ein Streit: Dass Ariane Müller einen Veggie-Tag einführen wollte, passte Julia Gámez Martin ganz und gar nicht in den Kram. Mit verändertem Text sangen die Musikerinnen „Atemlos“ von Helene Fischer und stritten über Fleischkonsum und Veganismus.