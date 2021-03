Second-Hand-Laden öffnet wieder

Das Familienzentrum in der Schulstraße öffnet wieder seinen Second-Hand-Laden für Baby- und Kinderkleidung. Gemäß den Corona-Vorschriften müssen die AHA-Regeln eingehalten werden und es dürfen sich nur ein Kunde, beziehungsweise eine Kundin oder eine Familie im Laden aufhalten. Geöffnet ist montags, dienstags, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 10 bis 16 Uhr. Individuelle Einkaufstermine, auch abends und am Wochenende, sind nach Anmeldung per E-Mail an kontakt@familienzentrum-bc.de oder WhatsApp, 0157/52479451, möglich. Infos zum Bekleidungsangebot unter www.familienzentrum-bc.de.