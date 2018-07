Sechsmal Traumnote 1,0

109 Schülerinnen und Schüler haben jetzt am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) ihr Abitur abgelegt. Dabei erreichten sechs Schüler die Traumnote 1,0: Julia Bette, Daniel Klessinger, Sandra Papinska, Elena Schmidt, Luca Stöhr und Alexander Wallach. Aber auch die Gesamtleistung kann sich mit einem Notendurchschnitt von 2,3 sehen lassen. Die PG-Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Sabine Imlau, und ihr Stellvertreter, Studiendirektor Christoph Götz, konnten beim Abiball in der Gigelberghalle neben den Zeugnissen auch eine Vielzahl an Preisen vergeben.

Die Preisträger. Scheffelpreis: Sandra Papinska; Ferry-Porsche-Preis: Alexander Wallach; Paul-Schempp-Preis für evangelische Religion: Daniel Klessinger; Bischof-Sproll-Preis für katholische Religion: Sandra Papinska; Preis PG-Förderverein für besondere Leistungen im Fach Musik: Daniel Klessinger, Elena Schmidt; Preis PG-Förderverein für besonderes politisches Engagement: Ellen Siegel; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach für Geschichte: Kristina Knevels; Matthias-Erzberger-Preis der Stadt Biberach für Gemeinschaftskunde: Johannes Haag; Preis der IHK Ulm „Naturwissenschaft und Technik“: Julia Bette; Deutsche Physikalische Gesellschschaft: Luka Stöhr (Buchpreis und Mitgliedschaft für ein Jahr), Alexander Wallach, Jana Baun, Katja Roth, Tobias Spielbauer (Mitgliedschaft für ein Jahr); Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV): Luka Stöhr, Alexander Wallach; Gesellschaft Deutscher Chemiker: Sarah Gnann; Südwestmetall (Schulpreis „Ökonomie“): Johannes Haag; VfS-Abiturpreis (Wirtschaft): Alexander Reisenauer; Stiftung Humanimus Heute (Latein): Sandra Papinska, Daniel Klessinger, Katja Schlachter; Zonta Club Oberschwaben (Musik): Daniel Klessinger (Bratsche), Elena Schmidt (Klavier).

Schulpreise

SMV: Sarah Gnann, Xenia Grieser, Johannes Haag, Jule Hofmann, Yvonne Latka, Alyssa Neuner, Alexander Reisenauer, Ellen Siegel, Maya Studer, Verena Steinhauser, Maren Stohlmann, Alexander Wallach, Leonie Zell; Theater: Nadine Jaeger, Alyssa Neuner, OrsolyaMerker; Schwarzbach-AG: Leonie Brenner, Laura Döller, Anne KudernatschCestero, Sabina Dobardzic, Lara Hauler, Lisanne Kley, Stefanie Luippold; Jahrbuch-AG: Jana Braun, Tristan Lobb; Musik (Band): Julia Bette; Musik (Chor): Larissa Denz, Sarah Gnann, Jule Hoffmann, Marina Kimmich, Lisanne Kley, Elena Schmidt, Miriam Schulz, Maren Stohlmann, Maya Studer; Schülerfirma PITS: Tristan Lobb, Luka Stöhr, Tobias Spielbauer; Homepage: Tristan Lobb; Sanitätsdienst: Nadine Jaeger, Stefanie Luippold, Charlotte Schmid, Lena Winter

Hilde-Frey-Sonderpreis: Maya Studer; Hilde-Frey-Stadtschulpreis: Sandra Papinska, Julia Bette, Luka Stöhr, Daniel Klessinger, Alexander Wallach und Elena Schmidt.