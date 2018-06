Sechsjähriges Gymnasium ist ein Erfolg

Vor vier Jahren hat die Matthias-Erzberger-Schule (MES) in Biberach ihr gymnasiales Angebot um ein sechsjähriges berufliches Gymnasium mit dem Profil Ernährung, Soziales und Gesundheit erweitert; damals ein Pilotprojekt im Regierungsbezirk. Heute sprechen die Beteiligten von einem Erfolg. „Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Fachabteilungsleiterin Beatrix Rauch. „Das ist eine Bereicherung für unsere Schule.“

Maren Polzer, Patrick Schneider und Lukas Saiger waren die Ersten, die sich 2012 für das sechsjährige Gymnasium beworben haben, und haben es bis heute nicht bereut. „Es war die beste Entscheidung“, ist sich Patrick Schneider sicher. „Wir werden hier super ans Abitur herangeführt und hatten nach der zehnten Klasse keine Prüfung.“ Der 17-jährige Biberacher ergriff diese Chance nach der siebten Klasse an der Realschule und wechselte in die Berufsschule. „Ich weiß jetzt auch schon, dass ich später auf jeden Fall in den Bereich Chemie gehen will.“ Er besucht momentan die elfte Klasse des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums (EG).

Gute Vorbereitung für die Zukunft

Auch Lukas Saiger hat sich nach der zehnten Klasse für das EG entschieden: „In der Realschule hatte ich noch keine Ahnung, wie es nach der zehnten Klasse für mich weitergeht, jetzt ist das anders“, sagt der 17-jährige Biberacher. „Es wird für mich auf jeden Fall im naturwissenschaftlichen Bereich weitergehen, ich fühle mich hier auf der Schule sehr gut darauf vorbereitet.“

Maren Polzer aus Warthausen hat sich nach der zehnten Klasse für das Sozialwissenschaftliche Gymnasium (SG) an der MES entschieden. „Ich habe gemerkt, dass ich mich sehr für den sozialen Bereich und Psychologie interessiere“, sagt die 17-Jährige. „Der Schritt zum SG war dann leicht, ich hatte meinen Platz schon sicher.“ Denn wer sich für das sechsjährige Gymnasium an der MES entschieden hat, muss natürlich kein Auswahlverfahren über sich ergehen lassen. „Meist haben wir nämlich mehr Bewerber als Plätze und dann müssen wir leider aussortieren“, sagt Beatrix Rauch.

Ein weiteres Argument, das für das sechsjährige Gymnasium spricht: „Die G9-Schüler haben mehr Zeit, in ihrer Persönlichkeit zu reifen“, sagt die Lehrerin. „Wir haben zum Beispiel auch nur zweimal Nachmittagsunterricht. Das ist wichtig, denn die Persönlichkeit bildet sich nicht nur in der Schule.“ Es sei den Eltern auch besonders wichtig, dass ihre Kinder auch noch Zeit für andere Aktivitäten haben. Und das haben die Schüler an der MES. „Mir ist das sehr wichtig. Der Unterricht hier ist kompakt, wir haben keine Hohlstunden“, sagt Lukas Saiger. „Dafür können wir aber unseren Hobbys nachgehen.“

Im sechsjährigen Gymnasium an der MES haben alle Schüler die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Wer sich bewerben möchte, sollte die siebte Klasse erfolgreich bestanden haben und kann sich noch bei der Matthias-Erzberger-Schule unter Telefon 07351/346215 melden.