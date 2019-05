Mit Siegen in sechs Disziplinen sind die Voltigiererinnen der Reitervereinigung (RVG) Biberach auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Ingoldingen stark in die Kreismeisterschaftssaison des Pferdesportkreises (PSK) Biberach gestartet. Bereits zum sechsten Mal in Folge konnten die Biberacherinnen in der Teamwertung überzeugen: Sina Oppolzer, Franziska Taube, Annika Thömmes, Florine Bleher, Jana Nickolaus, Laetitia Balandis und Franka Eble zeigten eine gelungene Kür zum Thema „Afrika“.

In der Einzelwertung der Einsteiger siegte Laetitia Balandis, Franka Eble erreichte Platz vier, Shari Jäger Rang fünf und Lea Stark Platz sechs. Bei den Junioren geht Jana Nickolaus als Führende der Einzelwertung in die zweite Runde der Kreismeisterschaft. Franziska Taube gewann in der Einzelwertung der Seniorinnen vor Teamkameradin Sina Oppolzer.

In den Doppelvoltigieren-Disziplinen ging der Sieg bei den Einsteigern an Florine Bleher und Franka Eble sowie bei den Junioren an Sina Oppolzer und Jana Nickolaus, die derzeitig auch im Kader des Württembergischen Pferdesportverbands trainieren. Damit gehen die Biberacherinnen als Favoriten in die zweite Runde der Kreismeisterschaft, die am 5. und 6. Oktober auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Schwendi stattfinden wird.

Landesmeisterschaft im Juni

Davor hat das Team aber noch ein ganz besonderes Turnier zu stemmen – wenn auch mehr in der Organisatorenrolle. Am 29. und 30. Juni werden auf der Anlage der RVG Biberach im St.-Georgs-Weg zum zweiten Mal die baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Voltigieren ausgetragen. „Wir sind wirklich stolz, dass wir die Landesmeisterschaften noch einmal ausrichten dürfen“, sagt Marina Lentin, Cheftrainerin der Biberacher Voltigiererinnen. „In diesem Jahr ist das Turnier etwas ganz Besonderes, da die amtierenden Welt- und Europameisterinnen im Gruppenvoltigieren vom RV Nordheim an dem Turnier teilnehmen werden.“ Bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun: Es werden etwa 250 Sportlerinnen und Sportler mit circa 40 Pferden bei den Landesmeisterschaften erwartet.