Sechs Prüflinge erreichen nächsthöheren Kyu-Grad

Der neue Kurs für Kinder beginnt laut Mitteilung am 16. September und für Erwachsene am 13. September. Weitere Informationen gibt es unter www.kendo-bc.de oder telefonisch bei Dawid Słowik (0152/34596548). Dort sind auch Anmeldungen möglich.

Kendo ist eine japanische Kampfsportart, bei der mit Bambusschwertern (Shinai) versucht wird seinen Gegner am Kopf, Unterarm, Torso oder Hals zu treffen. Geschützt wird man durch die Bogu, eine Rüstung. Kendo, das bei der TG Biberach in der Abteilung Judo angesiedelt ist, hat sich aus den traditionellen Schwertkampf der Samurai heraus entwickelt und zählt in Japan zu den populärsten Sportarten überhaupt. Sechs Prüflinge haben nun laut Mitteilung erfolgreich ihre Prüfungen zum nächsthöheren Kyu-Grad bestanden.

Alexander Sonntag, Jotish Satesh Latha, Raphael Dörner, Luisa Schulze, Manuel Mayerhofer erreichten jeweils den sechsten Kyu und Rebecca Nix den fünften. Kendo-Spartenleiter und Prüfer Dawid Słowik zeigte sich äußerst zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge. „ Es ist schön, dass wir nach den Corona-Schwierigkeiten wieder intensiv trainieren und schlussendlich auch wieder Prüfungen anbieten konnten, welche auf hohem Niveau erfolgreich abgelegt wurden“, wird er in der Mitteilung zitiert. „Wir wussten nach dem Infektionsgeschehen nicht, wie ja viele andere auch, wie es mit dem Kendo in der Nach-Corona-Zeit weitergehen wird. Und da freuen wir uns auch umso mehr, dass wir nach den Sommerferien aufgrund großer Nachfrage auch eine Trainingsgruppe für Kinder ab sechs Jahren eröffnen werden.“