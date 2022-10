Sechs neue Notfallsanitäterinnen für das DRK Biberach

Beim DRK-Kreisverband Biberach haben sechs junge Menschen ihre dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter abgeschlossen und das Staatsexamen erfolgreich bestanden. Sie unterstützen künftig die Kolleginnen und Kollegen auf den Rettungswachen in Biberach, Laupheim, Ochsenhausen und Bad Schussenried.

„Durch die Qualifikation von jungen Menschen sichern wir den Nachwuchs im Rettungsdienst langfristig“, wird Michael Mutschler, Geschäftsführung Rettungsdienst beim DRK Biberach, in einer Pressemitteilung zitiert. Jedes Jahr bewerben sich rund 200 Menschen für einen der begehrten Ausbildungsplätze. Notfallsanitäter tragen eine große Verantwortung, weil sie zu den ersten Helfern am Einsatzort zählen und die medizinische Erstversorgung leisten. Erst in diesem Jahr wurde das Berufsbild weiter gestärkt. Im Rahmen der Vorabdelegation dürfen und sollen seit 1. Juli Retter im Südwesten auch ohne Rücksprache mit einem Notarzt definierte Krankheitsbilder vor Ort auch medikamentös behandeln. Aktuell bildet das DRK Biberach 34 junge Menschen zu Notfallsanitätern aus.