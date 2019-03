Sechs Mannschaften tippen auf Ellwangen

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga B II verspricht bis zum Saisonende spannend zu bleiben. Sechs Mannschaften sehen im derzeitigen Spitzenreiter SV Ellwangen den Meisterschaftsfavoriten, fünf in der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Das ist das Ergebnis der SZ-Umfrage in der Winterpause gewesen. Drei Stimmen (Mehrfachnennungen waren möglich) erhielt der FV Rot bei Laupheim.

„Wenn es so kommen würde, dann würden wir es natürlich mitnehmen. Es ist eine Ehre von den Konkurrenten als Favorit genannt zu werden“, kommentiert Ellwangens Abteilungsleiter Thomas Brüchle das Umfrageergebnis, dass man nicht als Belastung ansieht. „Unser Ziel war es vor der Saison, im vorderen Tabellendrittel zu landen und das bleibt es auch. Es ist kein primäres Ziel Meister zu werden oder aufzusteigen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die noch etwas reifen muss.“ Dass es bisher so gut gelaufen ist, freut die Ellwanger natürlich. Es sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen, als Erster in die Winterpause zu gehen. „Es ist aber auch eine tolle Sache“, so Brüchle. Meisterschaftsfavorit ist für den SVE die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. „Durch den Zusammenschluss von Attenweiler und Oggelsbeuren vor der Saison hat sich eine starke Mannschaft zusammengefunden“, sagt der 45-Jährige. Mit 2:5 verlor Ellwangen in der Hinrunde gegen die Spielgemeinschaft. „Da war die SGM besser und hat auch verdient gewonnen“, erinnert sich Brüchle.

Der Tabellenzweite SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, der aktuell einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter SV Ellwangen hat, gibt als Saisonziel Platz eins bis zwei aus. „Ich denke schon, dass wir den Titel holen werden. Das hat die Mannschaft absolut drauf, wenn sie ihr ganzen Können abruft“, sagt Christian Aßfalg, Abteilungsleiter des SV Oggelsbeuren. „Das klare Ziel ist es, nächste Saison in der Kreisliga A zu spielen, egal ob wir das über die Relegation oder als Meister schaffen. Am besten wäre natürlich die Meisterschaft und dafür werden wir alles geben.“ Als Meisterfavorit hat die SGM bei der SZ-Umfrage in der Winterpause den drittplatzierten FV Rot genannt. Der FVR hat derzeit fünf Punkte Rückstand auf Attenweiler/Oggelsbeuren. „Rot war in der Hinrunde der stärkste Gegner“, sagt Aßfalg, der im Kampf um Rang eins und zwei auch den SV Ellwangen weiterhin auf der Rechnung hat. Dass es für die neugegründete Spielgemeinschaft bereits in der ersten Saison so gut läuft, überrascht den 28-Jährigen nicht. „Viele Spieler kennen sich schon aus der Jugend, haben seinerzeit schon zusammen gespielt. Menschlich hat es gleich von Anfang an gepasst“, so der SVO-Abteilungsleiter. Die Zusammenarbeit in der SGM funktioniere sehr gut und sei sehr harmonisch.

Keine Trainerwechsel

Beim Tabellenersten und -zweiten hat es in der Winterpause kaum personelle Veränderungen gegeben. Auch insgesamt ist das große Wechselfieber in der Kreisliga B II ausgeblieben. Heraus sticht der FC Inter Laupheim, der fünf Zugänge verzeichnete. Einen Trainerwechsel hat es derweil bei keiner der 13 Mannschaften gegeben.