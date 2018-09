Sechs junge Menschen starten in die Ausbildung

Sechs Jugendliche sind in ihre Ausbildung bei der Biberacher Firma Gustav Gerster gestartet. In den Ausbildungsberufen Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Maschinen- und Anlageführer und Industriekaufmann werden sie nun ausgebildet. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen dann 23 Auszubildende und zwei DHBW-Studenten. Davon absolvieren drei ihre Ausbildung im Beruf des Produktionsmechanikers, drei zum Maschinen- und Anlageführer, vier zum Industriekaufmann, zwei zum Fachlageristen und fünf zur Fachkraft für Lagerlogistik. Die beiden DHBW Studenten belegen die Studiengänge BWL-Industrie und International Business.

Bei den Einführungstagen konnten sie sich durch verschiedene Kennen Lernspiele zunächst untereinander kennenlernen, bevor sie das Wichtigste über das Unternehmen erfuhren. Außerdem erhielten sie eine Betriebsführung über das Betriebsgelände und bekamen einen kleinen Einblick über den Arbeitsalltag in den einzelnen Abteilungen.

Zu Beginn der Ausbildung durchlaufen alle Azubis die einzelnen Produktions- und Lagerabteilungen um die Zusammenhänge der einzelnen Bereiche besser zu verstehen. Somit lernen auch die kaufmännischen Auszubildenden wie die einzelnen Produkte im Haus entstehen und versendet werden. Da der Bedarf an Fachkräften nach wie vor steigt, sind in allen Bereichen die Übernahmechancen im Unternehmen sehr hoch.

Das Familienunternehmen entwirft, produziert und vertreibt hochwertige Textilien rund um das Fenster sowie technische Schmaltextilien. Die rund 250 Mitarbeiter im Hauptsitz in Deutschland und im Tochterwerk in Polen werden nun bereits in der vierten Generation von der Familie Gerster geführt.