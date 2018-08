Sechs Gemeinden im Kreis sind schuldenfrei

Das Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltsprüfung 2018 für 43 Städte und Gemeinden im Landkreis abgeschlossen. Insgesamt ist die Summe der Haushaltsvolumen aller durch das Landratsamt geprüften Städte und Gemeinden von 492 Millionen Euro in 2017 auf 523 Millionen Euro in 2018 gestiegen.

Das Fazit der Prüfung lautet: 39 Städte und Gemeinden erwirtschaften einen Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt, der abzüglich der Schuldentilgung für Investitionen zur Verfügung steht oder auf die hohe Kante gelegt werden kann. Vier Gemeinden im Landkreis Biberach können ihre laufenden Ausgaben nicht aus laufenden Einnahmen decken: Achstetten, Ingoldingen, Ochsenhausen und Warthausen. Die Ursachen dafür liegen im Ausbau der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung und rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen trotz anhaltend allgemein positiver Wirtschaftslage.

„Die allgemein anhaltend gute Konjunktur spiegelt sich in den kommunalen Haushalten wider. Mit 1274 Euro je Einwohner im Schnitt übersteigt die Steuerkraftsumme den Spitzenwert des Vorjahres um mehr als zwölf Prozent“, so Landrat Heiko Schmid. Dies liege zum einen daran, dass die Einnahmen aus der Einkommenssteuer gerade aufgrund der guten Arbeitsmarktlage besonders hoch seien und die Gemeinden infolge der guten Wirtschaftssituation auch höhere Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten hätten. „Zum anderen haben wir als Landkreis den Hebesatz der Kreisumlage von 29 Prozentpunkten im Jahr 2016 auf 28 Prozentpunkte im Jahr 2017 gesenkt. Für das Jahr 2018 beschloss der Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung gar einen Hebesatz von 27 Prozentpunkten. So entlasten wir die Städte und Gemeinden zusätzlich“, so der Landrat.

Sechs Gemeinden schuldenfrei

Obwohl die Kosten im laufenden Geschäftsbetrieb um acht Prozent gestiegen sind, konnten die Kommunen ihre Investitionstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent ausdehnen. Damit wird auch der Investitionsstau der zurückliegenden Jahre wiederum ein Stück weit abgebaut. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt gut 153 Millionen Euro geben die Städte und Gemeinden des Landkreises damit weiterhin wertvolle Impulse für die heimische Wirtschaft. Diese Entwicklung wird vom anhaltend niedrigen Zinsniveau befördert.

Sechs Gemeinden (Dettingen, Ingoldingen, Kirchdorf an der Iller, Mittelbiberach Seekirch und Unlingen), die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterliegen, sind schuldenfrei. Der Gesamtschuldenstand der 37 von insgesamt 43 Städten und Gemeinden beträgt 84 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit 92 Millionen Euro (35 Gemeinden) ist ein Rückgang von acht Millionen Euro erfolgt. Außerdem ist der Stand der Rücklagen von 39 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro gestiegen.

Nachdem der Schuldendienst unter den gegenwärtigen und mittelfristig zu erwartenden Umständen bedient werden kann, hat das Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde die entsprechenden Kreditermächtigungen genehmigt. Auch, weil die Kreditkonditionen weiterhin günstig sind und die Zinslasten als solche zu keiner gravierenden Steigerung der laufenden Belastungen für den kommunalen Haushalt führen. „Kommunen, die jetzt stark investieren und ihre Infrastruktur ausbauen, sollten in ihre Planung jedoch immer mögliche Folgekosten einkalkulieren. So sind sie auf der sicheren Seite, dass kein strukturelles Defizit entsteht“, so Landrat Schmid.

Biberach gehört zum RP Tübingen

Von den 45 Städten und Gemeinden des Landkreises Biberach unterstehen 43 der Kommunalaufsicht des Landratsamts; die Städte Biberach und Laupheim als Große Kreisstädte sind dem Regierungspräsidium Tübingen zugeordnet. Die Städte und Gemeinden müssen jedes Jahr ihren Haushalt der Kommunalaufsicht vorlegen. Kreditaufnahmen und Kassenkredite ab einer bestimmten Höhe sind genehmigungspflichtig. Im Rahmen der Prüfung werden insbesondere die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, der Stand der Rücklagen und Schulden sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen geprüft. Sofern Gemeinden bereits das Neue Kommunale Haushaltsrecht anwenden, wird zusätzlich beleuchtet, ob die Zielsetzung nach dem Ressourcenerhalt erfüllt werden kann.