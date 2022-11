Sechs Chöre feiern das Jubiläum der Chorknaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen eines Chortreffens in Biberach feierten die St.-Martins-Chorknaben am Wochenende vom 15. bis 17. Oktober ihr 60-jähriges Jubiläum.

Über das Wochenende waren die befreundeten St. Michaels Chorknaben aus Schwäbisch Gmünd zu Gast und verbrachten mit den Chorknaben aus Biberach viele gemeinsame Stunden. Neben einer Stadtführung durch die Altstadt, einer Stadt-Rallye und gemeinsamen Spielen gab es am Samstagnachmittag im Gemeindehaus St. Martin ein weltliches Konzert der beiden Chöre.

Am Sonntag kamen vier weitere Chöre nach Biberach, um gemeinsam zu feiern und zu singen. Zu Gast waren der Mädchenchor „Tonika“ aus Warthausen, die Mädchenkantorei & Chorknaben aus Wolpertswende-Mochenwangen, die St. Georgs Chorknaben Ulm und die St. Johannes Chorknaben Bad Saulgau. Am Vormittag gestalteten die sechs Chöre eine Andacht in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Zusammen von allen Chören gesungen erklang in der Kirche „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, „Lord I want to be a Christian“ von Franz Biebl und „Locus iste“ von Anton Bruckner. Zudem gestaltete jeder Chor einen Teil des Gottesdienstes mit selbst ausgewählten Stücken mit. Es erklangen unter anderem Werke von Schütz, Büchner, ABBA und di Lasso.

Nach dem schönen Gottesdienst ging es für alle Chöre geschlossen in das Gemeindehaus St. Martin zum gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag konnten sich die 167 Sänger und Sängerinnen bei einem Fußballturnier und Spielen in der PG-Turnhalle sportlich austoben. Dieses Wochenende war für alle Beteiligten etwas Besonderes und eine tolle Erfahrung.

Das Chortreffen war eine von vielen Veranstaltungen der Chorknaben in diesem Jubiläumsjahr. Am 9. Dezember, dem Gründungstag der Chorknaben, findet um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin ein Jubiläumsgottesdienst statt. Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein.