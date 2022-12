Unbekannte zerstören mutwillig die Geschäftsidee von Kindern

Mit viel Liebe und Engagement hatten sechs Biberacher Kinder in den vergangenen Wochen getüftelt und gebastelt. Vor einem Monat präsentierten sie schließlich ihren fertigen Wunderautomaten der Öffentlichkeit. Sie hatten einen Kaugummiautomaten mit netten selbstgebastelten Dingen bestückt. Der Wunderautomat sollte den Menschen und Kindern, die sich rund um die Spielstelle am Ochsenhauser Hof aufhalten, Freude bereiten. In der Nacht auf Donnerstag machten sich Unbekannte allerdings am Automaten zu schaffen und zerstörten ihn. Keine schöne Bescherung für Neele, Anna, Hugo, Jakob, Nora und Henry. Warum Menschen so etwas tun, können die Kinder nicht verstehen.

So haben die Unbekannten den Tatort hinterm Ochsenhauser Hof verlassen. (Foto: Tanja Bosch)

„Wir sind wirklich zwischen Sprachlosigkeit, Tränen und Unverständnis“, sagt Anja Heinzel vom Ps.Planungsstudio, an dessen Hauswand der Automat hängt. Die Mutter kann es nicht verstehen, dass Menschen etwas Gutes mutwillig zerstören. „Die Kinder sind wütend und natürlich sehr enttäuscht, weil sie sich wirklich viel Mühe gegeben haben. Sie verstehen teilweise die Welt nicht mehr.“

Kaubonbon-Diebe mit Zerstörungswut

Am Donnerstagmorgen hatten sie den kaputten Automaten entdeckt. Die Scheiben waren eingeschlagen und hauptsächlich die Kaubonbons herausgestohlen und teilweise noch vor Ort verzehrt. Die Papierchen lagen auf dem Boden verteilt ebenso wie ein abgebrochener Besenstil, mit dem wohl die Scheiben eingeschlagen wurden. Anja Heinzel meldete den Schaden sofort der Polizei und hofft, dass die Schuldigen gefunden werden. An das Geld im Automaten sind die Unbekannten glücklicherweise nicht herangekommen. Dennoch sind die Kinder und auch die Mütter, die das Projekt gemeinsam initiiert hatten, enttäuscht und sauer.

So stolz waren die Kinder Anna (von links), Jakob, Henry, Nora, Hugo und Neele noch vor einem Monat. Jetzt ist der Wunderautomat kaputt. (Foto: Tanja Bosch)

Auf dem Wunderautomaten standen die Worte Glück, Überraschung und Freundschaft. „Wer macht so etwas“, fragt sich Anja Heinzel. Wie es künftig mit dem Wunderautomaten weitergeht, werden die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern besprechen. „Wir wissen jetzt noch nicht, ob wir noch einmal von vorn anfangen“, sagt Anja Heinzel. „Was, wenn der Wunderautomat dann wieder kaputt gemacht wird.“ Aktuell hängt der Automat noch an der Hauswand, mittlerweile wurde er leergeräumt und wartet auf seine künftige Bestimmung.