Sebastian Latka wird neuer Kassierer bei der SGM

In der Hauptversammlung der Sportgemeinschaft Mettenberg ist Sebastian Latka einstimmig zum neuen Kassierer gewählt worden, nachdem Mathilde Hagel nicht mehr zur Wahl stand. Horst Strässle wurde ebenfalls einstimmig für weitere drei Jahre als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt und Karsten Knaus wurde einstimmig als Jugendleiter bestätigt. Ortschaftsrat und Stadtrat Josef Weber, der die Entlastung und die Wahlleitung übernahm, gratulierte den neu Gewählten und bedankte sich bei Mathilde Hagel für ihre zehnjährige Tätigkeit als Kassiererin bei der SGM.

Im Anschluss berichteten die einzelnen Spartenleiter über das Geschehen und die Erfolge. Derzeit hat die SGM 710 Mitglieder. Im Anschluss übergaben die Vorsitzenden Roland Wahl und Horst Strässle an die Vorstandsmitglieder, Abteilungs- beziehungsweise Übungsleiter sowie den Ehrenmitglieder Ursula Neumann, Lothar Krause, Wali Müller und Franz Zimmermann Blumen und Wein. Allen wurde für ihren Einsatz in der aktuell schwierigen Corona-Pandemie gedankt und um Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen gebeten. Roland Wahl übergab dann noch einen Blumenstrauß an Renate Zimmermann und dankte ihr für ihr Engagement der vergangenen 20 Jahre im Jedermannsport und Pilates. Sie übergab diese Tätigkeiten im Frühjahr 2019 an ihre Nachfolgerinnen ab.

Zum Schluss wurde Mathilde Hagel mit Blumen und einem kulinarischen Gutschein aus dem Vorstand verabschiedet. Roland Wahl dankte ihr für die tolle Arbeit in den vergangenen zehn Jahren und verwies auf viele Stunden im stillen Kämmerchen, welche Mathilde leistete. Der vorbildliche Kassenbericht spreche für ihre gute Arbeit, lobte der Vorsitzende. Mathilde Hagel bleibt der SGM noch für die Mitgliederverwaltung erhalten, um welche sie auch in der Vergangenheit gekümmert hatte.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurden noch folgende Themen behandelt: Gründung einer Billardabteilung, Beleuchtung der Zufahrt zum Sportgelände, die Wetterschutztribüne des neuen Sportplatzes und eine neue Bestuhlung im Sportheim. Diese Themen sollen bald besprochen und angegangen werden. Gegen 22.30 Uhr endete die außergewöhnliche Hauptversammlung, welche unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Mettenberger Turnhalle stattfand.