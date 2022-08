In einer Stunde ausgebucht: Schwimmkurse sind aktuell äußerst begehrt

Plätze in Anfängerschwimmkursen sind heiß begehrt. Anbieter wie die Biberacher Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG, können längst nicht allen Interessenten einen Platz bieten, die Wasserfläche reicht schlicht nicht aus.

„Dabei sind wir im Landkreis Biberach noch verhältnismäßig gut aufgestellt“, sagt Andreas Rieger. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Biberach nennt das erweiterte Hallenbad in Biberach, den Neubau in Riedlingen, das sanierte Bad in Ertingen sowie das deutlich erweiterte Hallenbad in Laupheim. Zudem entschieden sich die Gemeinden in Eberhardzell und Erolzheim für eine Sanierung ihrer Becken, die Ende beziehungsweise Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein sollen.

Andreas Rieger ist Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Biberach. (Foto: Gregor Westerbarkei)

„Als absehbar war, dass Eberhardzell für uns wegfällt, haben wir uns um eine Alternative bemüht“, berichtet Rieger. Fündig wurde die Ortsgruppe in Bad Schussenried, wo sie das Hallenbad des Humboldt-Instituts nutzen darf. Rieger berichtet von Eltern aus Schemmerberg und Reinstetten, die die weite Anfahrt nach Bad Schussenried in Kauf nehmen, nur um ihren Kindern eine Kursteilnahme zu ermöglichen.

Trainer für weitere Kurse wären da

Doch auch wenn die Situation im Vergleich zu anderen Landkreisen besser ist, heißt es auch im Kreis Biberach: „Wir könnten mehr machen.“ Die DLRG hätte durchaus genügend Trainerkapazitäten, versichert Rieger und weiß, dass die Situation etwa bei Wasserwacht oder der TG Biberach vergleichbar sei. „Alle Anbieter sind ausgebucht.“

Die Biberacher Ortsgruppe bot 2019 rund 160 Plätze in Biberach und Eberhardzell an. In den beiden Folgejahren waren es coronabedingt nur 70 und 80 Plätze. Da im vergangenen Frühjahr neben Biberach und Bad Schussenried auch noch das Bad in Eberhardzell zur Verfügung stand, konnte die DLRG dieses Jahr auf rund 200 Plätze aufstocken.

Die nächste Gelegenheit zur Anmeldung bietet sich ab dem 16. September, wenn die Plätze für zwei Anfängerschwimmkurse ab Dezember in Biberach per Online-Verfahren vergeben werden. Es ist davon auszugehen, dass sich viele Eltern diesen Tag rot im Kalender markiert haben und ab 20 Uhr mit Laptop oder Smartphone auf dem Sofa sitzen, um einen der begehrten Plätze zu ergattern. „Die letzten Schwimmkurse waren nach einer Stunde vergriffen“, berichtet Rieger.

Sollten Eltern bei den Kursen leer ausgehen, empfiehlt Rieger, trotzdem mit den Kindern zum Baden zu gehen, sie an das Element Wasser zu gewöhnen und beispielsweise mit einer Poolnudel ein Gefühl für die richtige Wasserlage zu bekommen. Natürlich könnten sich auch Eltern als Schwimmlehrer versuchen. „Der Erfolg hängt von den Fähigkeiten der Eltern und der Kinder ab“, weiß Rieger.

Marlene Ballhause, Leiterin Einsatz im DLRG-Bezirk Federsee, ergänzt, dass man beim Schwimmenlernen vier Elemente vereinen müsse: „Die Arm- und die Beinbewegung, die Wasserlage und die Atmung.“ Erlernen können das auch noch Erwachsene. Die DLRG-Ortsgruppe Ochsenhausen bietet regelmäßig Kurse für Erwachsene an, die Biberacher Ortsgruppe je nach Bedarf. Diese Kurse stellen jedoch eine große Herausforderung für Teilnehmer und Trainer dar, weiß Rieger und berichtet beispielsweise von Teilnehmern, die erst negative Erinnerungen aus ihrer Kindheit überwinden müssten.

Elternaufsicht auch nach dem Kurs wichtig

Doch selbst wenn die Kinder einen Platz im Anfängerschwimmkurs ergattern und ihn womöglich mit dem Seepferdchen abschließen, warnt Rieger davor, sie anschließend unbeaufsichtigt baden zu lassen. „Die Kinder lernen im Alter von fünf oder sechs Jahren sicheres Brustschwimmen unter den optimalen Bedingungen eines Hallenbads.

Doch damit sind sie noch nicht in der Lage, frei in einem See zu schwimmen.“ Die DLRG sieht Kinder erst nach dem Erwerb des Schwimmabzeichens Silber als gerüstet. Um die praktische Prüfung hier zu bestehen, müssen die Teilnehmer unter anderem in 20 Minuten mindestens 400 Meter zurücklegen, zweimal in circa zwei Meter Tiefe Gegenstände heraufholen und zehn Meter weit tauchen.

Insgesamt bietet die DLRG-Ortsgruppe Biberach elf Schwimmgruppen an, von den Fünf- bis Sechsjährigen bis zu den Routiniers. Um nach Anfänger- oder Fortgeschrittenenkurs einen Platz in einer der Gruppen zu ergattern, müssen jedoch zunächst Plätze freiwerden. „Ein Drittel der Teilnehmer hätte Interesse, weiterzumachen“, sagt Rieger. Doch im Schnitt würden jedes Jahr nur 20 Plätze frei. Auch hier gilt: Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot.