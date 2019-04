Schwierige Saison anständig beendet

Vor dem letzten Spieltag in der Schach-Landesliga sind sieben von zehn Mannschaften theoretisch noch abstiegsgefährdet gewesen. Dazu gehörte auch die TG Biberach II, die nach dem unerwarteten und unglücklichen Abstieg des Oberligateams als Tabellenvierter weitere Hiobsbotschaften vermeiden wollte. Entsprechend kämpferisch ging es in den Mannschaftskampf gegen Weiße Dame Ulm II. Am Ende mussten die Biber das Glück etwas bemühen, holten damit aber ein solides 4:4 und sicherten ihre Mittelfeldplatzierung.

In einem Spiel Vierter gegen Fünfter sollte der Abstieg eigentlich kein Thema mehr sein, aber in dieser verrückten Landesligasaison war alles möglich. Daher war es für die TG Biberach II durchaus beruhigend, dass Weiße Dame Ulm II nicht vollzählig antrat und Joachim Rothmund direkt Brett drei kampflos gewann. Richard Winter, der am achten Brett kurzfristig eingesprungen war, stand hingegen früh unter Druck, hatte alle Hände voll zu tun, gegnerische Angriffe abzuwehren, und hielt mit viel Courage und etwas Glück am Ende ein Remis.

Umgekehrte Vorzeichen gab es an Brett zwei. Hier stand Tobias Merk frühzeitig besser, gewann einen Bauern und hätte in Zeitnot gar den verdienten Sieg einfahren können. Auch ohne den Gewinnzug stand er weiterhin vorteilhaft, traute sich aber ein hochriskantes Damenopfer nicht zu und nahm das sichere Remis mit. Unterdessen hatte nämlich Herbert Haberbosch seine anfänglich bedenkliche Stellung wieder einmal repariert gehabt und war selbst zum Angriff übergegangen. Mit den stärkeren Drohungen spielte er überzeugend auf, sodass ein letztlich überforderter Gegner verlor.

Nun konterte Ulm postwendend. Zwar hatte Eugen Röttinger gegen den deutschen Vizejugendmeister Darius Deuer mutig auf beiden Flügeln angegriffen. Nachdem seine Drohungen an Brett sieben verpufften, wurde Röttinge ausgekontert und es stand nur noch 3:2. Zudem drohte am fünften Brett gleich die nächste Niederlage. Nach scharfem Spielverlauf hatte Frank Zessin eine eigentlich sichere Remisstellung erreicht, mit einem Aussetzer dann aber eine kleine Qualität (das heißt zwei Leichtfiguren gegen einen Turm) verloren. Mit diesem Nachteil musste er lange um den Ausgleich kämpfen, konnte letztlich aber ein glückliches Remis erzwingen.

Ein ähnliches Kunststück gelang Daniel Behringer. An Brett vier war dieser nie ins Spiel gekommen, musste positionelle Zugeständnisse machen, verlor schließlich einen Bauern und landete in einem höchstproblematischen Endspiel. Mit viel Finesse und dankbarer Mithilfe des Gegners ging schlussendlich auch diese Partie Remis aus. Damit hatten die Biber mit 4:3 einen Mannschaftspunkt bereits sicher und wären auch bei einem parallelen Sieg der SF Ravensburg nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten.

Anders sah das bei Ulm aus. Völlig überraschend hatte der SV Weingarten nämlich die Ravensburger überrollt und sich zu diesem Zeitpunkt vom letzten Platz bis ins Mittelfeld katapultiert. Da sich außerdem bei Langenau und Jedesheim Siege gegen die Spitzenteams Mengen und Markdorf abzeichneten, lagen die Ulmer plötzlich auf einem Abstiegsrang. Am Spitzenbrett hatte zudem der Biber Daniel Müller mit den aktiveren Figuren lange Raumvorteil. Am Ende gelang Ulm jedoch ein entscheidender Konter, der zu einem Bauernverlust bei Müller führte. Nach langem Kampf im Turmendspiel musste er schließlich die Niederlage akzeptieren. Somit erreichten die Biber ein etwas glückliches 4:4.

Insgesamt hat die TG II als amtierender Vizemeister damit eine schwierige Saison anständig beendet. Mit 9:9 Punkten und Platz fünf kann die TG zufrieden sein. Als überragender Punktesammler erwies sich Vadim Reimche mit sechs Punkten aus sieben Partien. Ungeschlagen blieben Joachim Rothmund (7/9), Daniel Behringer (5/7) und Tobias Merk (3/4).