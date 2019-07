Schwierige Bedingungen durch heftige Regenfälle

Beim zehnten und elften Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Köngen/Wendlingen hat Linda Weber als einzige Nachwuchsfahrerin des AMC Biberach die Plätze acht und neun belegt. Bei den Betreuern gewann Florian Ruedi in der Hobbyspur, Mirco Buck wurde Zweiter und Dritter in Klasse 2B. Lukas Kerler erreicht Rang zwei in Klasse sieben.

Aufgrund der heftigen Regenfälle, die auch noch während der Veranstaltung am ersten Tag andauerten, waren die Sektionen zu schwer gesteckt für die Vormittagsklassen. Zu viele Hindernisse, zu eng gesteckt und zu lang waren die Sektionen, so der Grundtenor der Meinungen von Fahrern und Betreuern. In Klasse vier, in der das Versetzen des Motorrads noch nicht zum Pflichtprogramm gehört, gab es gleich mehrere Stellen, an denen man ohne Versetzen mindestens einen Fuß setzen musste. Bei vier Runden summierte sich so die Fehlerzahl. Auf- und Abfahrten am Hang waren bei Nässe fast unmöglich zu bewältigen. In der grünen Spur waren meistens mindestens zwei Fänger für die Fahrer nötig, da wegen der Bodenverhältnisse und der Länge der Sektionen ein Fänger allein nicht rechtzeitig an der zweiten gefährlichen Stelle sein konnte. Ab der blauen Spur standen oft bis zu vier Fänger für die Fahrer parat, um das Risiko zu minimieren. Mit dem Ende des Regens wurde das Gelände erst schmierig, aber dann recht gut befahrbar. Die nachmittags fahrenden Betreuer-Klassen hatten es also wesentlich leichter.

In Klasse vier hatte Linda Weber nach der ersten Runde die zweitbeste Punktezahl, obwohl auch sie an den Hängen nicht weiterkam. In den weiteren Runden kamen dann ein Motor-Aus-Fünfer, einmal Kette ab und etliche Stürze, die punktereich zu Buche schlugen, hinzu. So verzeichnete sie am Ende mit Platz neun ihr schlechtestes Ergebnis in der laufenden Saison. Am zweiten Tag waren die Sektionen ebenfalls sehr anspruchsvoll. Ein Sturz und ein abgerissenes Band kosteten Linda Weber am Ende zwei Plätze und sie erreichte Rang acht. Damit hielt sie dennoch Platz fünf in der Meisterschaftsgesamtwertung.

Bei den Betreuern hatte Mirco Buck am ersten Tag das Pech, dass er bei gleicher Punktezahl mit Rolf Hemminger Platz eins an ihn abtreten musste, da Buck weniger Nullrunden vorweisen konnte. Am zweiten Tag erreichte Buck nach einer guten Leistung Rang drei. Florian Ruedi fuhr in der Hobbyspur an beiden Tagen auf Platz eins. Lukas Kerler konnte sich am zweiten Tag den zweiten Platz in Klasse sieben mit klarem Vorsprung sichern.