Schwierige Aufgabe: Studierende planen Bauprojekt in den Tropen

Vier Architekturstudierende der Hochschule Biberach planen ein Ausbildungszentrum im westafrikanischen Benin. Die Herausforderung: Ohne vor Ort gewesen zu sein, müssen sie Gebäude entwerfen, die den extremen klimatischen Bedingungen Westafrikas standhalten. Die jungen Biberacher und ihr Professor engagieren sich mit dieser Arbeit für das „The Justine Project – Train the trainer“. Die vier sind nun mit einem Preis des Stifterverbands Deutschlandstiftung ausgezeichnet worden.

Wenn Rowina Perner, Karlie Wasser, Katy Guth und Niclas Peter über ihr Studierendenprojekt sprechen, wird sofort deutlich, wie viel Herzblut hinter ihrer Arbeit und Idee steckt. „Es sollen Begegnungsräume entstehen, die Platz schaffen für einen Austausch zwischen Menschen und Kulturen“, schildern sie die Pläne für das Ausbildungszentrum in Benin. „Wir wollen ein kleines Dorf mit vielen Hüttchen erstellen, die in ihren Funktionen auf dem Grundstück verteilt sind.“

Projekt will jungen Leuten Perspektive geben

Die Vier studieren im Bachelor Architektur an der Hochschule Biberach (HBC) und engagieren sich gemeinsam mit Professor Felix Schürmann, Studiendekan Architektur für den Verein „The Project Justine – Train the trainer“. Das Projekt des Vereins besteht im Bau und Betrieb eines Ausbildungs- und Kulturzentrums in Natitingou im Norden von Benin. Junge Einheimische, die sonst kaum Zugang zu einem Beruf hätten, sollen dort Berufsausbildungen erhalten. Ziel ist es, dass sie durch eine Ausbildung ihr Leben selbst in die Hand nehmen und der Armut entkommen können. In einem ersten Schritt wird eine Schneiderausbildung angeboten, weitere handwerkliche Gewerke sollen folgen. „Train the trainer“ bildet dabei das Leitprinzip: Die Teilnehmer sollen nicht nur ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können, sondern das erworbene Wissen als Ausbilder weitergeben. Dadurch werden die erworbenen Fertigkeiten multipliziert.

Das Berufs- und Ausbildungszentrum wird in zwei Bereiche gegliedert, die unterschiedlichen Nutzungen dienen. Arbeits- und Seminarbereich, sowie Wohnbereich. Im Näh- und Seminarbereich ergänzen sich Nähatelier, Laden, Seminar- und Aufenthaltsflächen zu einem vielseitig – auch veränderbar – zu nutzenden Raumkomplex. Arbeiten, lernen, präsentieren und gemeinsames Verbringen von Pausen und freier Zeit verknüpfen sich zu einem lebendigen Miteinander. Auch im Wohnareal bietet die Anordnung der Häuser sowohl individuelle Rückzugsmöglichkeiten als auch das gesellige Beisammensein in der offenen Küche und im lockeren Innenhof an. „Am Ende soll das Ganze als eine Einheit wahrgenommen und genutzt werden“, beschreibt Niclas Peter das Konzept.

Ein kleines Dorf entsteht

Bereits seit 2017 ist Professor Schürmann mit der Fakultät Architektur/Energie-Ingenieurwesen der HBC an dem Projekt beteiligt und arbeitet an den Entwürfen für das kleine Dorf. Der Architekt ist durch seine ehemalige Nachbarin, Rahmée Wetterich, die den Verein gegründet und ihrem Münchner Atelier „Noh Nee“ die erste Beniner Schneiderin ausgebildet hat, auf das Projekt aufmerksam geworden.

Für die Studierenden bildet es eine besondere Lehrveranstaltung. „Es ist ein Projekt in einem völlig anderen Kulturkreis und das tropische Klima erfordert eine spezielle Zusammensetzung von Baustoffen. Wir planen mit Materialien, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass es sie gibt“, sagt Niclas Peter. Dass die Studierenden noch nie vor Ort waren und die klimatischen Bedingungen selbst erlebt haben, stelle sie bei den Planungen vor Herausforderungen.

Hitze und starker Regen: Das müssen die Gebäude aushalten

Auf der einen Seite muss bei den Gebäuden die extreme Hitze mitbedacht werden. Auf der anderen Seite fällt viel Regen und die Häuser sollten von unten geschützt werden. Die fehlenden Eindrücke von vor Ort kompensieren die vier Biberacher vor allem durch Gespräche mit Einheimischen. „Hier müssen wir auf das Wissen der Menschen, die dort leben, vertrauen und mit unserem Wissen, das sie vielleicht nicht haben, ergänzen. Eine Vertrauensbasis entwickeln – das ist die Kunst in unserem Beruf“, sagt Professor Schürmann. Die verwendeten Materialien müssen dem Wetter standhalten, regional und dauerhaft erhältlich sein sowie die Einbindung örtlicher Handwerker erlauben. Alle Gebäude sollen auf einem Sockel aus Naturstein stehen, wodurch die darauf platzierten verputzten Außenwände aus „Lehm-Bullen“ vor Nässe geschützt werden. Die Dachkonstruktion besteht aus einer geschlossenen Staubdecke und einem Raumfachwerk aus Stahl mit aufliegendem Wellblech.

Neben den architektonischen Besonderheiten spielt für Karlie Wasser der soziale Hintergrund eine bedeutende Rolle: „Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit dem sozialen Gefüge vor Ort und müssen uns überlegen, was will ich durch die Anordnung der Gebäude erreichen? Wie beeinflusst die Bauweise die Menschen, die in dem Dorf leben, lernen und arbeiten?“ Ein Gedankenstrang, der die Studierenden laut Schürmann vor allem auch in ihrer Laufbahn als angehende Architektinnen und Architekten weiterbringt: „Durch dieses Projekt lernen unsere Studierenden, dass sie etwas bewirken können und eine Verantwortung haben. Architektur trägt ganz wesentlich dazu bei, zu organisieren, wie Menschen miteinander in Kontakt treten. Hier im Studium kann man so viel bewegen und man merkt, das, was ich mache, ist eine Zeit später Lebenswirklichkeit von Menschen.“

Der Traum: Bauarbeiten in Benin erleben

„Wir wollen jetzt mit den Planungen so schnell wie möglich fertig werden, damit mit den Kalkulationen begonnen werden kann und dem Baubeginn im Herbst nichts mehr im Weg steht“, erläutert Rowina Perner. Die Studierenden befinden sich in den letzten Zügen der Planung und stimmen sich derzeit regelmäßig digital ab. Die Bauausführung des Projektes erfolgt in Kooperation und durch das Centre de Formation Liweitari, einer privaten und von Spenden getragenen Ausbildungsstätte, die sich neben der beruflichen Ausbildung Jugendlicher der einheimische Baukultur verpflichtet fühlt. „Das i-Tüpfelchen wäre, wenn wir zu den Bauarbeiten nach Benin reisen könnten und das Projekt bis zum Ende begleiten dürfen. Das wächst einem schon ans Herz“, sind sich die vier Studierenden einig. Stolz macht sie vor allem, dass sie durch ihre Arbeit nachhaltig etwas in Benin verändern können. „Das Nähatelier ist nur der Anfang und hat den Anstoß für viele weitere Ideen und mögliche neue Jobs gegeben. Durch das Ausbildungszentrum haben die Einheimische die Chance, sich in Zukunft selbst zu finanzieren“, freut sich Rowina Perner.

Für die Teilnahme am Projekt haben die vier nun sogar eine Auszeichnung erhalten: Sie haben es unter die zehn Gewinnerteams des Wettbewerbs „Engagement hoch Zehn“ des Stifterverbands Deutschlandstipendium geschafft. Der Wettbewerb wurde ausgerufen, um Stipendiatinnen und Stipendiaten in den Vordergrund zu rücken und ein Forum zur Präsentation ihrer ehrenamtlichen Projekte zu schaffen.