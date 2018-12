Schwerer Unfall auf B30: Autofahrer übersieht im dichten Nebel Lastwagen

Auf der B30 bei Biberach hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden mindestens zwei Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei bislang noch keine Aussage machen. Gegen 12:30 war ein Lkw mit einer Reifenpanne auf der rechten Fahrspur Richtung Ulm zum stehen gekommen. Ein Pkw-Fahrer sah in dem dichten Nebel das stehende Fahrzeug offenbar zu spät und prallte mit seinem Wagen auf den LKW.

Auf der B30 auf Höhe Barabein hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. (Foto: DRK Biberach)

In dem Stau, der sich danach bildete, kam es zu zwei weiteren Folgeunfällen, bei denen allerdings niemand verletzt wurde. Die B30 war auf Höhe Barabein in Fahrtrichtung Ulm mehrere Stunden gesperrt. Um 15.15 Uhr wurde die Sperrung laut Polizei wieder aufgehoben, gegen 16.45 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt.

Zeitweise wurde der Verkehr Richtung Ulm an der Anschlussstelle Biberach Süd am Jordanei, zeitweise auch an der Anschlussstelle Biberach Nord ausgeleitet.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen