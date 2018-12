Schwerer Doppelpack für TG Biberach

Ein anstregendes Programm erwartet die Volleyballerinnen der TG Biberach. Am Freitag steht für die TG zunächst das Achtelfinalspiel im Verbandspokal beim SSV Ulm 1846 an (20 Uhr, Blauringhalle). Am Samstag ist Biberach dann ab 15 Uhr in Fellbach beim derzeitigen Tabellenführer der Oberliga gefordert.

Die beiden Kontrahenten im Verbandspokalspiel kennen sich bereits aus der Liga. Das Hinrundenspiel in Oberliga konnten die Biberacherinnen in Ulm recht eindeutig mit 3:0 (25:17, 25:17, 25:16) gewinnen. Das Ergebnis war jedoch eindeutiger als der Leistungsunterschied der beiden Oberligisten, erinnert sich Biberachs Trainer Stefan Hecht. „Es wird ein schwieriges Spiel. Wir haben zwar letztes Mal recht deutlich in Ulm gewonnen, aber der Gegner hatte uns alles abverlangt“, sagt er. „Beide Mannschaften haben sehr, sehr gut gespielt. Doch wir haben Ulm letztlich den Zahn gezogen.“ Für die TG werde es auf ein taktisch sauberes und leidenschaftliches Spiel ankommen – so wie es die Biberacherinnen vergangenes Wochenende die ersten eineinhalb Sätze lang gegen den TV Rottenburg gezeigt hatten. Das Ziel ist es laut Hecht an diese Leistung anzuknüpfen, um so ins Viertelfinale einzuziehen. Der dortige Gegner steht mit dem Regionalliga-Aufsteiger VfB Ulm bereits fest.

Am Samstag haben die TG-Frauen um Kapitänin Franziska Müller dann die Möglichkeit, mindestens einen Tabellenplatz gutzumachen. Biberach befindet sich mit einem Spiel weniger auf dem Konto derzeit auf Rang drei hinter Spitzenreiter SV Fellbach und der TSG Backnang 1846. Dabei trennt die TG nur ein Punkt von Rang zwei und zwei Zähler von der Tabellenführung. Mit einem Sieg gegen den derzeitigen Spitzenreiter würde die TG somit wieder an Fellbach vorbeiziehen. Rang eins wäre dann ebenfalls in Reichweite, je nachdem, wie die Partie zwischen dem VC Baustetten und der TSG Backnang ausgeht. Für Spannung ist an diesem Spieltag also gesorgt.

Zwei Siege sind das Ziel

In Fellbach gilt es für TG taktisch klug aufzuschlagen. „Wir wollen bissig und angriffslustig agieren. Wir wollen Fellbach mit Aufschlag und Angriff unter Druck setzen und natürlich unsere Annahme so stabil halten, dass wir viele Optionen im Angriff zur Verfügung haben“, erläutert Hecht die taktische Marschroute. „Es wird auch darauf ankommen, dass wir im Block noch mal eine Schippe drauflegen. Das haben wir in Rottenburg phasenweise sehr, sehr gut gemacht. Dadurch hat unsere Verteidigung sich im Stellungsspiel gut positionieren können.“ Dies müsse in Fellbach wieder funktionieren. „Dann bin ich mir sicher, dass wir an diesem Wochenende mit zwei Siegen in die Winterpause gehen“, so Hecht und fügt hinzu:. „Das ist unser Anspruch. Ich glaube, wir sind mittlerweile als Mannschaft so gefestigt, dass wir da nicht mehr Understatement betreiben müssen, sondern wirklich sagen können, dass wir das wollen. Wir haben die körperliche Fitness. Wir haben die taktische Konstanz und Willensstärke, um beide Spiele zu gewinnen.“