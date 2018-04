Schwere Spiele für die Abstiegsgefährdeten

Vor einer schweren Heimaufgabe steht der SV Winterstettenstadt in der Fußball-Kreisliga A I, er hat Tabellenführer Ummendorf zu Gast. Mittelbiberach empfängt die LJG Unterschwarzach. Dettingen II trifft bereits am Freitag um 18.15 Uhr auf Bellamont, alle anderen Spiele sind am Sonntag um 15 Uhr. Am Tabellenende hat der Rückzug des FV Biberach II indes einiges verändert. Größter Nutznießer ist wie berichtet der SV Dettingen II, der als einzige Mannschaft gegen Biberach II drei Punkte abgab. Runter ging es für den SV Ochsenhausen II, der sechs Punkte abgeben musste und nun auf dem vorletzten Platz steht.

Gelassen kann der FC Bellamont die Saison zu Ende spielen. Auch der Gastgeber SV Dettingen II hat in der laufenden Saison schon dunklere Zeiten erlebt. Der unerwartete Auswärtserfolg beim SV Muttensweiler und der Rückzug des FV Biberach II ließen am vergangenen Wochenende die Sorgenfalten bei den SVD-Verantwortlichen kleiner werden. Drei weitere Punkte aufs Konto wären für die Heimelf ein weiterer großer Schritt aus dem Tabellenkeller. Der Gast aus Bellamont könnte bei einem Auswärtserfolg unter Umständen zwei Plätze gut machen. Ein Freitagabendspiel, das von beidem Teams entspannt angegangen werden kann.

Der Saisonverlauf des Aufsteiger SV Haslach kann sich durchaus sehen lassen. Er führt ein sorgenfreies Leben im Tabellenmittelfeld. Die Erwartungen zu Saisonbeginn hat der SV Haslach auf jeden Fall erfüllt. Etwas anders sieht es da bei den Gästen des SV Muttensweiler aus. Jüngstes Beispiel ist die Heimniederlage gegen den SV Dettingen II. Es wird in der Endabrechnung einen Platz im Tabellenmittelfeld für den SV Muttensweiler geben.

Der SV Erolzheim will zumindest den Relegationsplatz erreichen. Ein Selbstläufer ist dieses Ziel für ihn aber nicht. Auch zuletzt in Unterschwarzach fielen die drei Punkte dem SVE nicht in den Schoß. So wird es auch beim anstehenden Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen II sein. Die Gäste sind in der laufenden Rückrunde nicht so schlecht, wie es der derzeitige Tabellenplatz aussagt. Trotzdem keine angenehme Situation, in die der SV Ochsenhausen II gebracht wurde.

Der FC Mittelbiberach hat Federn lassen müssen und ist mittlerweile vom Relegationsplatz sieben Punkte entfernt. Beim SV Kirchdorf hatte der FCM am vergangenen Spieltag nichts zu bestellen und hofft nun im Heimspiel gegen die LJG Unterschwarzach, sich ein Trostpflaster zu verdienen. Der Gast aus Unterschwarzach scheint sich etwas gefestigt zu haben, obwohl er in Mittelbiberach in der Außenseiterrolle ist.

Der SV Erlenmoos bezog zwei Niederlagen in Folge. Gegner waren allerdings der TSV Ummendorf und der SV Stafflangen. Doch am Sonntag kommt mit dem SV Kirchdorf gleich der nächste Brocken. Sorgen muss sich Erlenmoos nicht machen, auch eine weitere Niederlage würde ihn nicht in Not bringen. Der Gast aus dem Illertal überzeugte zuletzt, besonders im Heimspiel gegen den FC Mittelbiberach. Wenn Kirchdorf den Schwung aus den vergangenen zwei Spielen mitnehmen kann, dürfte einem Auswärtserfolg in Erlenmoos nichts im Wege stehen.

Tief im Tabellenkeller steckt der SV Winterstettenstadt. Es kommen einfach zu wenige Punkte auf das Konto, gerade gegen Gegner wie zuletzt Bellamont, die nicht gerade zu den Spitzenmannschaften der Staffel gehören. Beim anstehenden Heimspiel gegen den TSV Ummendorf wird es ganz schwierig für den SVW, etwas Zählbares zu erreichen. Vielleicht hilft es dem SV Winterstettenstadt, dass in diesem Spiel von ihm nichts erwartet wird.