Nach zwei unnötigen Niederlagen – zuletzt sogar zu Hause gegen den damaligen Tabellenletzten aus Ehingen – steht der SV Ochsenhausen in der Fußball-Landesliga mit dem Rücken zur Wand. Beim FC Ostrach sollte am Sonntag, 15 Uhr im Buchbühlstadion, mindestens nicht verloren werden. Vor einer ernstzunehmenden Auswärtshürde steht der FV Olympia Laupheim beim SV Oberzell am Samstag um 15 Uhr. Der SV Mietingen kann beim Gastspiel in Straßberg die Scharte der Heimspiel-Niederlage gegen Ostrach auswetzen. Die Partie auf der Zollernalb beginnt am Samstag um 15.30 Uhr.

FV Olympia Laupheim: Oberzell ist neben Straßberg die Mannschaft der Stunde und hat zuletzt auch überzeugt. Das Tief vom Ende der Hinrunde scheint überwunden. So wird die Partie zur echten Nagelprobe für Laupheim. Platz fünf ist derzeit gebucht für den SV Oberzell. Dennoch wird die Mannschaft kaum noch in die Meisterschaftsentscheidung eingreifen können. Zu weit weg ist das Spitzentrio aus Laupheim Berg und Weiler. So gesehen kann der SVO eigentlich schon für die kommende Saison planen.

Doch das wird Coach Achim Pfuderer kaum interessieren am Samstagnachmittag. Da wird es darum gehen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen und ein weiteres gutes Spiel zu machen. Zumal auch das Hinspiel noch in den Köpfen der beteiligten sein dürfte. Im Herbst reiste Oberzell als Spitzenclub nach Laupheim und kam mit 2:5 unter die Räder. „Das war eines unser besten Saisonspiele“, erinnert sich Laupheims Trainer Hubertus Fundel gern zurück. In der Rückrunde hat Oberzell mit 14 Punkten genauso viele geholt wie Laupheim, allerdings mit einem Spiel mehr.

Die Olympia hat am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 zu Hause gegen Heimenkirch einen Pflichtsieg gelandet und hat sehr gute Aussichten, in der kommenden Saison wieder in der Verbandsliga zu spielen. Dann auf jeden Fall auch mit Alexander Schrode, der in Laupheim zwei Jahre verlängert hat. Auch wenn der Trainer abwiegelt. „Ich sag es nochmal: Das ist nicht unser primäres Ziel“, betont Fundel. Zudem habe man derzeit doch mit dem einen oder anderen Verletzungsproblem zu kämpfen. Manuel Hegen, Simon Hammerschmied und Philipp Fischer haben zwar wieder mit leichtem Lauftraining begonnen, müssen aber mindestens noch zwei Wochen pausieren. So dürfte der Kader der Olympia kaum verändert aussehen gegenüber der Partie gegen Heimenkirch.

„Wir hatten da 80 Minuten Spielkontrolle, nur die zehn Minuten nach der Pause haben mir nicht gefallen“, sagt Fundel. Das gelte es abzustellen. Dann wird auch der SV Oberzell Probleme haben, den Tabellenführer zu ärgern. Neben der Personalie Schrode wird es in Laupheim weitere Veränderungen geben. So lösen Georg Depperschmidt und Nikolaios Liolios Martin Blankenhorn auf dem Trainerposten der Bezirksligamannschaft ab. Beide werden nach Angaben des sportlichen Leiters der Olympia, Stefan Rampf, als Spielertrainer agieren.

SV Mietingen: Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein. Der Aufsteiger aus Straßberg hat einen Zwischenspurt in der Fußball-Landesliga eingelegt und sich mit 30 Punkten bis auf den siebten Platz in der Tabelle nach vorne gearbeitet. Der TSV hat in diesem Jahr nur beim 1:2 in Weiler verloren, auch in Laupheim gelang ein 1:1-Unentschieden in der Nachspielzeit. In Mietingen dagegen hatte man damit zu kämpfen, den desolaten Auftritt gegen Ostrach zu verarbeiten. „Das hat uns schon noch beschäftigt, weil wir in allen Belangen unterlegen waren“, sagte Mietingens Trainer Reiner Voltenauer. „Das war ein gebrauchter Tag.“

In diesem Spiel habe es auch an den Grundlagen gefehlt. So rutschte der SVM wieder auf dienen direkten Abstiegsplatz ab. Allerdings sind die Mannschaften so dicht beieinander, dass man mit zwei Siegen schon wieder im gefühlt gesicherten Mittelfeld angekommen ist. „Das ist eine ziemlich verrückte Saison, aber wir haben dennoch gelernt, dass wir mithalten können“, betont Voltenauer. So ist auch in Straßberg mindestens ein Punkt möglich für die Mietinger – wenn sie ihre Normalform abrufen. Personell hat Voltenauer bis auf den arg vermissten Dominik Glaser keine Probleme. „Wir haben gut trainiert, dennoch haben wir mit 15 oder 16 Mann einen doch sehr engen Kader.“

Voltenauer sieht aufgrund der vergangenen Woche die Favoritenrolle beim Gastgeber. „Ich habe die Mannschaft beim 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende in Eschach beobachtet und war beeindruckt.“ Straßberg habe einen sehr guten Torwart, eine gute „Zehn“ und zwei quirlige Stürmer. Dennoch wäre etwas Zählbares wichtig für die Mietinger, zumal am kommenden Samstag der FV Weiler in Mietingen aufkreuzt. „Insofern sollten wir in Straßberg nicht verlieren und richten den Blick nach vorn.“

SV Ochsenhausen: Erneut fährt der SV Ochsenhausen ersatzgeschwächt zu einem Auswärtsspiel. Diesmal muss Matteo Buck aus privaten Gründen passen. Wieder im Kader steht dagegen David Hartmann, der zuletzt wegen einer Verletzung gefehlt hat. Zudem haben Konrad Licht, Serban Rosu und Thilo Denzel nicht kontinuierlich trainieren können. Licht war beruflich in den USA und wird erst am Samstag in Oberschwaben zurückerwartet. „Die Situation ist schwierig. Aber wir müssen es nehmen, wie es kommt“, sagt Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild.

Überzeugen konnte der Trainer Fabian Biechele. Der Keeper, der seit knapp zwei Jahren kein Spiel mehr absolviert hat, wird zwischen die Pfosten zurückkehren. „Ich weiß, dass das ein Risiko ist, aber Fabian ist wenigstens ein gelernter Torwart.“ Biechele hat allerdings damals in der zweiten Mannschaft gespielt und kaum Landesligaerfahrung. Wild fährt dennoch zuversichtlich nach Ostrach, irgendwann müsse der Knoten ja wieder platzen. Der Coach erwartet ein enges Spiel in Ostrach. Die dortige Mannschaft habe sich nach dem Trainerwechsel stabilisiert und in Mietingen überzeugend gewonnen.

Der Druck lastet aufgrund der jüngsten Ergebnisse eher auf Ochsenhausen. Allerdings habe man an das Buchbühlstadion gute Erinnerungen. „Vor zwei Jahren haben wir dort gewonnen, im vergangenen Jahr einen Punkte geholt“, erinnert sich Wild gern zurück an die Auftritte in Ostrach, auch wenn er weiß, dass es dort ab und an hitzig zugehen kann. Taktisch wird sein Team eher etwas defensiver eingestellt sein, als man es von Ochsenhausen erwartet. „Wir müssen mehr kompakt stehen und zunächst mal das eigene Tor verteidigen“, sagt Wild. Dazu habe er auch in der Trainingswoche an die Mannschaft appelliert, die es zuletzt doch an Geschlossenheit fehlen ließ. „Daran müssen wir arbeiten, dann könne wir auch in Ostrach war Zählbares mitnehmen“, so Oliver Wild.