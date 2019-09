Schwere Aufgaben für das Kellerduo

Der fünfte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß wird mit zwei Partien am Samstag, 7. September, eröffnet. Der BSC Berkheim empfängt um 15 Uhr den VfB Gutenzell. Um 17 Uhr ist Reinstetten Gastgeber für den SV Eberhardzell. Am Sonntag, 8. September ist Tabellenführer Schwendi Favorit gegen den Vorletzten Olympia Laupheim II, schwieriger scheint die Aufgabe des SV Ringschnait in Kirchberg. Anpfiff ist bei allen Partien um 15 Uhr.

Der SV Baustetten hatte sieben Tage Zeit, der Gast vom SV Sulmetingen zehn Tage Gelegenheit, über die jeweilige erste Saisonniederlage gegen Ringschnait nachzudenken. Sowohl für den SVB als auch für die Gäste gab es darüber hinaus noch Gelb-Rote Karten für Leistungsträger. Die auf Platz drei liegenden Gastgeber überzeugten bei ihren bisherigen zwei Heimsiegen vor allem im zweiten Spielabschnitt und verspüren insgesamt etwas weniger Druck als der Gast. Der SVS wurde nach dem eigenen spielfreien Vorsonntag auf Platz sieben durchgereicht und kann jetzt alles außer einer weiteren Niederlage gebrauchen.

Überzeugende Sportfreunde

Den Tabellenführer SF Schwendi nur auf seinen in Topform spielenden Torjäger Tobias Mayr zu reduzieren, wäre komplett falsch. Die Sportfreunde überzeugen wie lange nicht mehr in allen Mannschaftsteilen. Trainer Stefan Wiest dürfte es dann letztlich egal sein, wer die Tore zum anvisierten fünften Saisonsieg gegen den FV Olympia Laupheim II macht. Die noch punktlosen Gäste hatten wie die SF unter der Woche keinen Pokalstress. Das Trainerduo Liolios/Arb steht nun vor der schweren Aufgabe, für die junge Mannschaft die Taktik zu finden und ausgerechnet beim Spitzenreiter erstmals zu punkten.

Der BSC Berkheim und der VfB Gutenzell stehen sich bereits zum zweiten Mal in dieser Saison gegenüber. In Pokalrunde eins gab es bei vertauschtem Heimrecht einen echten Krimi, nach einer Aufholjagd siegte der VfB nach dem 4:4 noch im Elfmeterschießen. Ähnlich eng könnte auch der Ligavergleich der beiden punktgleichen Tabellennachbarn werden. Beim bisher einzigen Heimauftritt bot der BSC eine sehr gute Vorstellung. Beim VfB scheint es nach dem ersten Saisonsieg und einem Pokal-Erfolg unter der Woche aufwärts zu gehen, in nächster Zeit muss man aber auf Verteidiger Patrick Schmid verzichten.

Sowohl der SV Reinstetten wie auch der SV Eberhardzell hatten bei den Pokalauftritten unter der Woche mit jeweiligen knappen Siegen bei A-II-Ligisten alle Hände voll zu tun. Beiden Mannschaften bleibt nur eine knapp zweitägige Erholzeit, der nicht nur am Vorsonntag stark auftrumpfende SVR ist als Vierter gegen das noch punktlose Schlusslicht Favorit. Beim SVE drückt neben den Personalsorgen auch noch eine eklatante Abschlussschwäche vor dem gegnerischen Tor, erst ein Treffer schlägt zu Buche. Angreifer Matthias Rehm steht wohl wieder zur Verfügung.

Der TSV Kirchberg sammelte in seinen letzten drei Partien sieben Punkte an. In den kommenden Spielen stehen für den TSV nur Gegner aus der oberen Tabellenhälfte in der Warteschlange. Gegen den SV Ringschnait rechnet sich der gefestigt wirkende Tabellensiebte aber durchaus Chancen aus. Die Gäste können in der Liga eine lupenreine Spielbilanz vorlegen, unter der Woche aber erhielt man im Pokal einen unerwarteten Dämpfer. Den gab es auch in der Vorsaison beim 2:3 in Kirchberg, der SVR will Revanche und die eigenen hohen Ansprüche mit dem vierten Saisonsieg unterstreichen.

Blütenreine Heimbilanz

Die durch den Pokal bedingte englische Woche nimmt für den SV Steinhausen bisher keinen guten Verlauf. Beim 0:4 am Vorsonntag hatte man eine rabenschwarze zweite Hälfte, unter der Woche schied man aus dem Pokal aus. Der SVS muss verletzungsbedingt auf wichtige Kräfte in der Abwehr verzichten, will gegen den SV Dettingen aber die blütenreine Heimbilanz verteidigen. Auch für die Gäste nahm die Woche beim 1:5 gegen Reinstetten keinen guten Anfang, der Einzug ins Pokal-Viertelfinale unter der Woche könnte beim bislang noch sieglosen SVD endlich Aufbruchstimmung erzeugen.

Auch beim SV Baltringen dürften sich die letzten spektaktulären Siege des kommenden Gegners SGM Warthausen/Birkenhard herumgesprochen haben. Der in der Liga noch sieglose SVB braucht im zweiten Heimspiel der Saison wohl einen deutlich besseren Auftritt als am Vorsonntag. Der Pokal-Erfolg vom Donnerstag könnte Auftrieb geben. Die SGM ist längst im Aufwind und besticht, angeführt von Torjäger Jochen Hauler, mit der bislang treffsichersten Offensivreihe der Liga. Der mit viel Selbstvertrauen ausgestattete Aufsteiger will in Baltringen wohl erneut im schnellen Spiel nach vorn sein Glück suchen.