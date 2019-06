Schwere Aufgabe für C-Junioren des FV Biberach

Der Double-Sieger des Bezirks Riß, die C-Junioren des FV Biberach, empfängt am Samstag um 15.30 Uhr im Erlenweg in Biberach den Double-Sieger des Bezirks Donau/Iller, den TSV Blaustein. Dies ist eine schwere Aufgabe für den FVB-Nachwuchs, für den es um den Aufstieg in die Landesstaffel geht. Die Spieler im Blausteiner Kader sind sehr stark und größtenteils ein Jahr älter. Mit einem Sieg am Samstag wollen sich die Biberacher eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Blaustein schaffen. Das steigt eine Woche später am 29. Juni ebenfalls um 15.30 Uhr.