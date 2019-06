Schwer gestürzter Radfahrer im Krankenhaus gestorben

Der Senior, der am Pfingstsonntag in Biberach schwer gestürzt war, ist am frühen Dienstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei nun mit. Der Radfahrer hatte sich bei dem Sturz lebensbedrohlich verletzt.

Am Pfingstsonntag war der 74-jährige Radfahrer gegen 17.49 Uhr die Wielandstraße in Richtung Bismarckring unterwegs. Als er von der Fahrbahn auf den linksseitigen Gehweg fahren wollte, stürzte er.

Der Mann trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Am frühen Dienstag starb der Senior in der Klinik.

Die Beamten des Verkehrskommissariat Laupheim haben die Unfallermittlungen aufgenommen.