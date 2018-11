Schwendis Nachwuchs holt drei Titel

Quer über den Bezirk Oberschwaben/Alb-Donau haben sich die Titel bei den Bezirksmeisterschaften der U12 bis U18 verteilt, die in der Halle des Württembergischen Tennisbunds (WTB) im Biberacher Hühnerfeld ausgespielt worden sind. Drei Titel verbuchten die SF Schwendi, je einen der TV Biberach-Hühnerfeld, der TC Leutkirch, der TC Friedrichshafen, der TC Bad Schussenried und der SSV Ulm 1846.

Bei den U16-Juniorinnen gab es zwar durchaus deutliche Ergebnisse, aber am Ende auch drei punktgleiche Spielerinnen. Der Titel ging an Eva Rieckenbrauck (SF Schwendi) vor Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) und Carolin Krauß (TC Riedlingen). Alle drei hatten letztlich 2:1 Zähler aufzuweisen. Gleichfalls sehr umkämpft war das Endspiel bei den U14-Juniorinnen, das Jule Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld) mit 4:6, 6:3 und 10:8 gegen Carolin Böhme (SF Schwendi) gewann. Ebenfalls von den SF Schwendi kam die Siegerin in der U12. Jenna Frank, die in der ersten Runde von Maja Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld) noch in den Match-Tiebreak gezwungen worden war und diesen nur 13:11 gewann, gestaltete die weiteren Matches souverän. Sie besiegte im Finale die an Nummer zwei gesetzte Johanna Öxle (TC Meckenbeuren-Kehlen) mit 6:3 und 6:3.

In der Königsklasse der U18-Junioren wurde der Sieger in Gruppenspielen ermittelt. Mit 2:1 Punkten und 5:2 Sätzen holte Benjamin Buck den Bezirksmeistertitel. Er spielt bei den Junioren für den TC Friedrichshafen und bei den Männer für den SSV Ulm 1846. Der ungesetzte Marc Bucher vom TC Bad Schussenried holte bei den U16-Junioren den Titel verdient. Er gewann alle drei Matches und verwies den Topgesetzten Max Reinhardt (TC Friedrichshafen) mit 6:3 und 6:3 auf Platz zwei.

Tom Gutermann (TC Biberach) und Tim Schulz (SF Schwendi) hatten in den Gruppenspielen und den Halbfinals in der U14 kaum Punkte abgegeben. Umso spannender verlief das Finale der beiden 14-Jährigen. Mit 2:6, 6:4 und 10:3 setzte sich der Schwendier Schulz durch. Bei den U13-Junioren gewann Jonas Feyen (TC Friedrichshafen), an Nummer vier gesetzt, das Finale gegen Nemanja Bojkovic (TC Ehingen) mit 7:5 und 6:1.