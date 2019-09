Schwendi und Ringschnait wahren weiße Weste

Tabellenführer SF Schwendi hat auch nach dem fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß und einem 2:0-Sieg gegen Laupheim II eine weiße Weste vorzuweisen. Auch der Tabellenzweite Ringschnait hat alle seine bisherigen Partien gewonnen und überzeugte beim 6:0 in Kirchberg. Das dritte noch ungeschlagene Team ist Reinstetten nach einem 3:2 gegen Eberhardzell. Dettingen und Baltringen kamen zu ihren ersten Saisonsiegen.

BSC Berkheim – VfB Gutenzell 0:0. Obwohl keine Tore fielen, war die Partie nie langweilig. Beide Teams suchten den kürzesten Weg zum Tor und hätten die Partie für sich entscheiden können. Die Gäste hatten durch Mario Schraivogel (8.) die erste Chance. Simon Schmid, Mike Schlander und Rupert Ziesel standen für den BSC dicht vor einem Torerfolg. Gästekeeper Benni Poser (27.) sah nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Schlander und Markus Bufler auf BSC-Seite und Andreas Höhn und Matthias Wiest für den VfB hatten Chancen. VfB-Torwart Rainer Mayerhofer holte in der letzten Aktion des Spiels einen Freistoß von Philipp Birk-Braun aus dem Winkel.

SV Reinstetten – SV Eberhardzell 3:2 (2:2). Die Gäste spielten deutlich besser, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Philipp Kolb (26.) netzte am langen Pfosten eine Flanke von Karl Hampp zum 1:0 ein. Matthias Rehm (32.) glich mit einem satten 16-Meter-Schuss verdient für die Gäste aus. Nach einer vergebenen Kopfballchance von Robin Kammerlander legte Christian Wiedemann (42.) das Leder aus 30 Metern zum 1:2 ins Netz. Marco Matzkat (45.) glich mit einem an Kammerlander verursachten Elfer aus. In der nach der Pause offenen Partie hatten die Gäste die besseren Chancen. Marco Matzkat (90.) gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern das späte Siegtor.

SF Schwendi – FV Olympia Laupheim II 2:0 (1:0). Der Tabellenführer war in der ersten Hälfte klar tonangebend und hatte durch Benjamin Friedrich und Serkan Tokmak hochkarätige Möglichkeiten. Gästekeeper Dominik Gavric hielt seine Elf mit einigen Glanzparaden im Spiel, war dann aber machtlos, als Alexander Mayr (33.) einen an Tobias Mayr verursachten Elfer zum 1:0 nutzte. Die Gäste hatten zwischen der 50. und 65. Minute ihre beste Phase, der Pfosten und Benjamin Friedrich auf der Linie verhinderten den Ausgleich. Torjäger Tobias Mayr (81.) umspielte nach einem guten Pass einen Gästeverteidiger und schloss mit dem 2:0 in den Winkel ab.

SV Baustetten – SV Sulmetingen 1:2 (1:2). Die Gäste hatten in der ersten halben Stunde Vorteile und nutzten diese. Ein sauber herausgespielter Angriff brachte durch Marco Hagel (15.) das 0:1, einen schulbuchmäßigen Konter schloss Michael Stöferle mit dem 0:2 ab. Für die Heimelf verkürzte Marcel Schwarzmann (45.) per Handelfmeter auf 1:2. Die Gastgeber waren nach dem Wechsel besser im Spiel, sorgten aber nur bei Standardsituationen für Torgefahr. Die cleveren Gäste entführten am Ende nicht ganz unverdient die Punkte.

TSV Kirchberg – SV Ringschnait 0:6 (0:2). Die Heimelf hielt in den ersten 20 Minuten voll dagegen. Alexander Luppold (12.) hatte nach gutem Zuspiel von Daniel Kohler die Führung auf dem Fuß, für die Gäste vergaben Steinmayer, Münst und Patrick Sowa gute Chancen. SVR-Keeper Moritz Ludwig hielt einen Elfer von Stefan Luppold (25.), fast im Gegenzug machte Stefan Grell (27.) auf Vorarbeit Münst das 0:1. Manuel Münst (30.) nutzte kurz darauf einen an Joshua Steinmayer verwirkten Elfer zum 0:2. Nach der Pause überzeugten die spielstarken Gäste. Manuel Münst (50.) mit einem 17-Meter-Schuss, Stefan Grell (67.) per Kopf und zwei Mal Manuel Münst (80., 85.) per Abstauber und Distanzschuss machten das 0:6 klar.

SV Steinhausen – SV Dettingen 2:3 (2:1). Die Gäste hatten den besseren Start. Daniel Aumann (6.) grätschte in eine Flanke aus dem Halbfeld und besorgte das 0:1. Danach hatte die Heimelf optische Vorteile und kam nach einer Hereingabe von Markus Rothenbacher durch Max Wanner (14.) per Kopf zum 1:1. Als die Gäste nicht entscheidend klären konnten, machte Philipp Borner (36.) nach einer Ecke mit einem scharfen Flachschuss das 2:1. Nach der Pause tat sich lange Zeit nichts in beiden Strafräumen, Steffen Zott (67.) nutzte einen an Christian Lindner verwirkten Elfer zum 2:2. Marcus Hermann (69.) gelang mit einem Schuss aus 16 Metern das entscheidende 2:3.

SV Baltringen – SGM Warthausen/Birkenhard 3:0 (3:0). Die Gäste hatten vom Anpfiff weg durch Jochen Hauler eine Großchance, danach kam die Heimelf aber ins Spiel. Fabian Bogenrieder (19.) verlängerte einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zum 1:0. Kurz darauf drang Niklas Ruf (23.) in den Strafraum ein und schloss zum 2:0 ab. Beim 3:0 durch Rainer Maucher (34.) schoss der Gästekeeper den Torschützen unglücklich an. Die Heimelf verlegte sich nach der Pause auf Konter, einen davon hätte Niklas Ruf zum 4:0 abschließen können. SVB-Keeper Julian Eiberle parierte gegen Felix Groer gut und hielt einen Foulelfmeter von Jochen Hauler.