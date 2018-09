Schwendi trifft im Viertelfinale auf Dettingen

Ein Bezirksliga-Duell gibt es im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokal Riß. In diesem empfangen die SF Schwendi den SV Dettingen. Dies hat die Auslosung bei der jüngsten Schiedsrichterschulung in Kirchberg ergeben, bei der Lehrwart Andreas Reichle die Paarungen zog. Alle Viertelfinals sollen laut Bezirkspokalspielleiter Willi Gerster am Sonntag, 2. Dezember (Anstoß: 14 Uhr), ausgetragen werden. Die weiteren Paarungen in der Runde der letzten Acht lauten: SV Alberweiler (Kreisliga A II) – SV Mietingen (Bezirksliga), FC Bellamont (Kreisliga A I) – SV Erlenmoos (Kreisliga A I) und FC Mittelbiberach (Kreisliga A I) – SV Ringschnait (Bezirksliga).