Schwendi II muss beim Tabellenzweiten ran

In der Fußball-Kreisliga B II ist der FV Rot bei Laupheim, der von zehn der 13 Mannschaften der Staffel als Meister getippt worden ist, überzeugend beim FC Inter Laupheim in die Saison gestartet. Der nächste Gegner sind nun die SF Schwendi II, die das erste Spiel verloren haben. Anstoß in Baustetten ist am Samstag um 16 Uhr. In Ellwangen ertönt am Sonntag um 17 Uhr der Anpiff, alle anderen Partien beginnen um 15 Uhr.

Der FC Inter Laupheim trifft am Sonntag auswärts auf den Überraschungsvierten des Biberacher Stadtpokals, den SV Rissegg. Der SVR steht nach einem Spiel auf Platz drei der Tabelle, nachdem er im Gastspiel bei den SF Sießen drei Punkte entführen konnte. Der Tabellenführer, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, möchte am Sonntag beim SV Fischbach seine Führung ausbauen. Nach einem fulminanten 6:0-Sieg über den SV Baustetten II konnte sich die SGM die Tabellenführung fürs Erste sichern. Der SV Baustetten II muss dagegen Wiedergutmachung betreiben und im einzigen Samstagsspiel gegen den ebenfalls noch punktlosen SV Orsenhausen bestehen.

Die SGM Reinstetten/Hürbel trifft am Sonntag zu Hause auf die SF Sießen, die nach ihrer Auftaktniederlage gegen den SV Rissegg nun auch dringend punkten wollen. Am Sonntagabend um 17 Uhr reist die noch spiellose SGM Schemmerhofen/Ingerkingen, die am Ende unter den Top Fünf stehen will, zum SV Ellwangen. Der TSV Hochdorf hat an diesem Wochenende spielfrei.

Die beiden großen Favoriten, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und der FV Rot bei Laupheim, sind bereits nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze. Ob sie sich die Saison über so souverän präsentieren wie am ersten Spieltag, bleibt abzuwarten, der Auftakt war jedoch vielversprechend. Die beiden Teams, die bei den Spitzenreitern unter die Räder kamen, geben als Saisonziel einen einstelligen Tabellenplatz (Inter Laupheim), beziehungsweise einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte (Baustetten II) an.