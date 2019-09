Schwendi gewinnt Spitzenspiel

Die SF Schwendi haben das Spitzenspiel beim SV Ringschnait mit 3:2 für sich entschieden und sind somit das einzige Team in der Fußball-Bezirksliga Riß mit weißer Weste. Durch den Sieg baute der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten SV Reinstetten auf vier Punkte aus. Der SVR überzeugte beim 6:0-Sieg bei Olympia Laupheim II. In Torlaune präsentierte sich auch der SV Sulmetingen beim 5:1-Sieg gegen den TSV Kirchberg.

SV Ringschnait – SF Schwendi 2:3 (2:1). Der Tabellenführer kam trotz halbstündiger Unterzahl nicht unverdient zum Sieg. Die Gäste hatten im Spitzenspiel den besseren Start und kamen mit einem aus Sicht des SVR sehr zweifelhaften Foulelfmeter durch Alexander Mayr (14.) zum 0:1. Der SVR antwortete mit dem 1:1 durch Julian Kloos, dessen Flankenball sich in den Winkel senkte. Nach Rückpass von Stefan Grell markierte Manuel Münst (38.) den 2:1-Pausenstand. Nach einer Roten Karte für Serkan Tokmak (60.) konnte die Heimelf die Überzahlsituation nie richtig nutzen. Christian Ehe (78.) gelang nach einem Ball aus dem Halbfeld per Kopf das 2:2. Adrian Matits (82.) gelang mit einem abgefälschten Freistoß der 2:3-Siegtreffer.

SV Sulmetingen – TSV Kirchberg 5:1 (1:0). In der mäßigen ersten Hälfte ließ die Gäste-Abwehr um Philipp Lang wenig zu. Die leicht feldüberlegene Heimelf ging dennoch in Führung, als Marco Hagel abzog und ein Gästeakteur die Kugel ins eigene Tor abfälschte (39.). Nach der Pause ergaben sich für die Heimelf gegen die nun offensiveren Gäste mehr Räume. Es dauerte aber bis zur 73. Minute, ehe Timo Bayer (73.) nach Zuspiel von Frank Brehm das Leder aus zehn Metern zum 2:0 ins Tor drosch. Ademir Causevic (76.) staubte einen Abpraller zum 3:0 ab. Jannick Borm (85.) erhöhte nach Vorarbeit von Marc Scheffold auf 4:0, ein Heber von Florian Werz (88.) brachte das 5:0. Daniel Kohler (90.) hatte beim 5:1 wenig Gegenwehr.

SV Dettingen – SV Baltringen 3:2 (1:0). Die Gäste hatten durch Fabian Bogenrieder nach zwei Minuten einen Lattentreffer zu verzeichnen. Die Heimelf hatte durch Daniel Aumann ihre erste Chance, eine Minute später köpfte Jochen Kern eine präzise Flanke von Markus Maier zum 1:0 ein (16.). Kern hatte auch den zweiten Treffer auf dem Fuß. Ein SVD-Tor fand direkt nach der Pause keine Anerkennung, zwei Minuten später nutzte Furkan Cebeci (50.) einen schweren Fehler der Heimelf mit feinem Heber zum 1:1 aus. Alexander Mayer (65.) gelang auf Steckpass von Aumann das 2:1, Marcus Hermann (77.) erhöhte mit direkt verwandeltem Freistoß auf 3:1. Die nie aufgebenden Gäste kamen durch Furkan Cebeci (89.) noch zum 2:3.

FV Olympia Laupheim II – SV Reinstetten 0:6 (0:3). Die Gäste hatten die Partie von Beginn an in Griff, die Heimelf hatte nur vor und kurz nach der Pause eine etwas bessere Phase. Marco Matzkat (9.) besorgte auf Flanke von Isaak Athanasiadis per Kopf das 0:1. Philipp Kolb (16.) markierte mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 17 Metern das 0:2. Isaak Athanasiadis (45., 53.) erzielte gegen seinen alten Verein erst mit einem Heber das 0:3 und nach einem unnötigen Ballverlust der Gastgeber auch das 0:4. Timo Gaupp (65., 74.) erhöhte für die spielfreudigen Gäste erst mit einem Heber auf 0:5 und machte dann nach einem Alleingang auf das Tor das halbe Dutzend voll.

FC Mittelbiberach – VfB Gutenzell 2:0 (1:0). In der umkämpften Partie erarbeiteten sich beide Mannschaften einige Tormöglichkeiten. Die Gastgeber hatten den perfekten Start, als Fabian Zell (2.) einen langen Ball zum frühen 1:0 einschieben konnte. Die Gäste hatten Mitte der ersten Hälfte Pech mit einem Latten- und einem Pfostenschuss. Auch der FCM traf kurz vor der Pause nur das Aluminium. Auch nach dem Seitenwechsel suchten beide Mannschaften den schnellsten Weg in den gegnerischen Strafraum. Den letztlich dann spielentscheidenden Treffer erzielte, nach guter Spielverlagerung des FCM zuvor, Matthias Schmidberger (82.) mit einem Flachschuss aus 20 Metern zum 2:0.

SGM Warthausen/Birkenhard – BSC Berkheim 2:4 (1:2). Geradliniges Konterspiel der Gäste und mangelhaftes Defensivverhalten der Heimelf brachten diese auf die Verliererstraße. Patrick Wilpert hatte zu Beginn eine Doppelchance für die SGM, Simon Schmid (9., 18.) nutzte für die Gäste aber einen SGM-Fehler zum 0:1 und dann einen Steilpass von Mike Schlander zum 0:2. Der hatte Minuten zuvor nur Aluminium getroffen. Nach Zuspiel von Florian Haller verkürzte Jochen Hauler (24.) auf 1:2. Simon Schmid (52.) nutzte nach einem Einwurf die Tiefschlafphase der Heimelf zum 1:3, nach überragender Vorarbeit von Schlander netzte Markus Bufler (60.) zum 1:4 ein. Das 1:4 durch Patrick Wilpert (66.) war reine Ergebniskosmetik.