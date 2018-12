Schwelbrand durch Asche und Holzspäne

Zu einer starken Rauchentwicklung ist es am Samstagabend kurz nach 18 Uhr in der Leimelerstraße in Biberach gekommen. Ein 28-Jähriger hatte dort im Lauf des Nachmittags Holzspäne in eine Tonne geleert.

Als er gegen 16 Uhr auch noch Asche in diese Tonne schüttete, dachte er nicht mehr an die Holzspäne. In der Folge entzündeten sich Holzspäne und verursachten einen Schwelbrand im Schuppen mit starker Rauchentwicklung. Die gerufene Feuerwehr konnte den Brand aber schnell eindämmen, so dass es weder zu Sach- noch zu Personenschaden kam.