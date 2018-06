Schweidnitz wechselt die Stadtführung

Der Partnerschaftsverein Biberach hat sich versammelt. Der Schweidnitz-Ausschuss im Partnerschaftsverein hat dabei auf ein ereignisreiches Jahr in der Partnerstadt Schweidnitz geblickt, denn im vergangenen Jahr hatte zum Beispiel in der polnischen Partnerstadt die Stadtführung gewechselt.

Im Mittelpunkt der Schweidnitzer Lokalpolitik stand 2014 die Wahl des Stadtrats und des Stadtpräsidenten. In der Stichwahl im November unterlag der bisherige Stadtpräsident Wojciech Murdzek seiner Konkurrentin Beata Moskal-Slaniewska von der sozialdemokratischen SLD, was auch einen Umbau der Verwaltungsspitze zur Folge hat. Murdzek war Anfang der 90er-Jahre Mitinitiator der Partnerschaft mit Biberach und in den zwölf Dienstjahren als Stadtpräsident ein zuverlässiger Förderer dieser Beziehungen. Auch der dortige Partnerschaftsverein wählte eine neue Vorsitzende: Aleksandra Rokicka, Deutschlehrerin an einem Gymnasium.

Ludger Semmelmann, langjähriger Vorsitzender des Schweidnitz-Ausschusses im Partnerschaftsverein, konnte einen erfreulichen Rückblick auf ein ereignisreiches Partnerschaftsjahr halten. Im Mittelpunkt standen Begegnungen von Jugendlichen verschiedener Schulen der beiden Städte. Im September führte eine Bürgerreise mit 42 Teilnehmern nach Schweidnitz und Niederschlesien. Zweimal fuhr Oberbürgermeister Zeidler mit einer kleinen Delegation in die Partnerstadt, zuletzt im November zu den Erinnerungsfeierlichkeiten an die Versöhnungsmesse 1989 in Kreisau, bei der Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Mazowiecki die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen begründet hatten. An den Feierlichkeiten in Kreisau und Schweidnitz nahmen auch Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidentin Kopacz teil.

Für 2015 hat sich der Ausschuss wieder viel vorgenommen. Zu den bereits bestehenden werden neue Kontakte aufgebaut. Neu wird auch eine Reise Schweidnitzer Bürger im Mai nach Biberach sein. Zum Partnerschaftsmarkt am 9. Mai haben sich bereits die Schweidnitzer Pfadfinder und eine Musikgruppe angesagt.