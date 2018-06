Schwarzbachschule lädt zum Film „Be my Baby“ ein

Der Förderverein der Schwarzbachschule lädt ein zur Filmvorstellung am Mittwoch, 6. Mai, 18 Uhr, in den Traumpalast. Der Eintritt kostet vier Euro. Gezeigt wird das Drama „Be my Baby“, das bei den Biberacher Filmfestspielen 2014 sowohl den Publikumsbiber als auch den Preis der Schülerjury gewonnen hat. Der Film erzählt die Geschichte von Nicole, einer selbstbewussten jungen Frau mit Downsyndrom. Sie möchte einen Freund haben, heiraten und ein Baby bekommen. Sie ist mit dem Nachbarsjungen Nick aufgewachsen und als Kinder haben sie geplant, einmal zu heiraten. „Be my Baby“ ist der Debütfilm von Regisseurin Christina Schiewe. Für Hauptdarstellerin Carina Kühne ist es die erste Filmrolle. Sie hat das Downsyndrom und engagiert sich gesellschaftlich für Akzeptanz und Inklusion.