Schwarzbachschule feiert Jubiläum

Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in die Aral-Tankstelle in der Herbertinger Straße in Bad Saulgau eingestiegen. Um dabei nicht erkannt zu werden, zerstörten sie Videokameras, durchtrennten diverse Kabel und nahmen Computer mit. Wegen der Schäden war die Tankstelle am Montag für mehrere Stunden außer Betrieb. Gegen Abend war zumindest Tanken und Bezahlen mit Karte wieder möglich. Als Beute ließen die Täter Zigaretten im Verkaufsraum mitgehen.