Schwäble in Vorstand der Kanzlerkonferenz gewählt

Thomas Schwäble, Kanzler der Hochschule Biberach (HBC), ist in der vergangenen Woche in den Vorstand der Kanzlerkonferenz der baden-württembergischen Hochschulen (KKH) gewählt worden. In der Online-Sitzung haben die Kanzler der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg drei neue stellvertretende Vorsitzende gewählt und damit den Vorstand unter Leitung von Dr. Bülent Tarkan (Hochschule Offenburg) komplettiert.

Mit großer Mehrheit wurden neben Thomas Schwäble auch Ulrike Messerschmidt, Kanzlerin der Hochschule Aalen, und Alexander Leisner, Kanzler der Hochschule Reutlingen in den Vorstand gewählt.

Das Team um Bülent Tarkan will sich in den kommenden drei Jahren verstärkt mit den Schwerpunkten Finanzen, Personal, Bau und Nachhaltigkeit sowie IT-Themen befassen wird und diese Themenfelder vorantreiben wollen. Thomas Schwäble wird im KKH-Vorstand für das Ressort Bau/Nachhaltigkeit zuständig sein.

Auf seiner Agenda stehen die Meilensteine Campus-Entwicklung, inklusive Klimaschutzkonzept und CO2-Reduzierungen in den Gebäuden, effiziente Flächennutzung sowie Mobilitätskonzepte – allesamt Themen, die an der Hochschule Biberach als strategische wichtige Ziele definiert worden sind.

„Es ist eine große Chance für alle Beteiligten die Vorreiterrolle, die die Hochschule Biberach mit ihrem klar formulierten Ziel .Klimaneutraler Campus bis 2040’ einnimmt, über das ganze Land auszurollen“, so Schwäble. „Das bringt Knowhow-Transfer für die anderen HAWs und überregionale Beachtung für uns.“ Er verspreche sich von seiner neuen Funktion insbesondere die Bildung wichtiger Netzwerke, auch in die Politik, sagt Schwäble. Die Amtszeit des KKH-Vorstands endet am 31. August 2023.