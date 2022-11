Schwäbische Weihnacht in der Hofstube und in drei Sprachen

Am Sonntag, 4. Dezember, 16 und 18 Uhr, gibt es Weihnachtslieder mit Besinnlichem und Hintersinnigen garniert in der guten Stube des Biobauernhofes Weber in Mettenberg (Althof 10). Sabine Lamsfuß, Johannes Lessmeister, Christopher Maier und Johannes Riedel präsentieren Geschichten, Gedichte, Gesang und Gedanken zum Advent. Paula und Jo Weber reichen vorweihnachtliche Hofgenüsse. Das Quartett verspricht eine gute Stunde in drei Sprachen (Schwäbisch, Hochdeutsch und Englisch). Sabine Lamsfuß und ihr Bruder Johannes Lessmeister (Gitarre) sind vor allem für den musikalischen Part zuständig, die Kehrwöchner-Kabarettisten Maier und Riedel steuern Texte bei, Weihnachtliches von schwäbischen Autoren, eigene Gedanken und Bezüge zum Stadt- und Weltgeschehen. Auch die Symbiose aus „Last Christmas“ und dem Schützenlied ist im Programm („Die Murmeln an nadelnden Bäumen – rufen lispelnd, lobt den Baum nicht versäumen“). Karten gibt es vorab im Mettenberger Hofladen von Webers (Donnerstag 14 bis 18, Freitag 9 bis 12 und 14 bis 18, Samstag 9 bis 12 Uhr). Der Eintritt ist frei, Spenden an den Hilfsfonds „1:1 – Mensch zu Mensch“ der Bürgerstiftung Biberach sind erwünscht. Dessen Gründer und treuhänderischer Verwalter Thomas Fettback berichtet zu Beginn der beiden Veranstaltungen über dessen Arbeit in einem Jahr des Kriegs und steigender Kosten.

Wer einen Winterspaziergang zur „Schwäbischen Weihnacht“ nach Mettenberg machen will, kann um 17.30, 18.30, 19.30 und 20 Uhr das Anrufsammeltaxi AST zurück in die Stadt nehmen. Es fährt ab der Haltestelle „Fohrenweg“ direkt beim Biohof Weber ab (Vorbestellung unter 07351 / 30250250 ist nötig). Parkplätze gibt es an der Schule und am Freizeitgelände/Sportplatz in Mettenberg.