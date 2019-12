Schwabenligist Biberach I verpasst Befreiungsschlag

Beim letzten Vorrundenspieltag in der Faustball-Schwabenliga in Illertissen hat die TG Biberach I den ersten doppelten Punktgewinn in dieser Hallensaison geholt. Darüber hinaus gab es eine Niederlage und ein Remis.

Insgesamt gelang der TG I der erhoffte Befreiungsschlag in Illertissen nicht. Mit nunmehr 4:10 Punkten haben die Biberacher den letzten Tabellenplatz verlassen, bleiben aber als Tabellensiebter immer noch in Abstiegsgefahr. „Wir werden besser, machen uns das Leben aber durch viele unnötige Fehler auf allen Positionen immer noch schwer“, bilanzierte TG-Kapitän Uwe Kratz. „Gegen Illertissen haben wir ein kämpferisch gutes Spiel abgeliefer, das Unentschieden war eher unglücklich für uns.“ Die Ergebnisse der Biberacher lauteten: TG – NLV Stuttgart/Vaihingen II 3:1 (8:11, 11:8, 11:7, 11:7), TG – TSV Grafenau 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) und TG – TSV Illertissen 2:2 (5:11, 15:13, 11:6, 9:11).

Beim Landesligastart in der Hallenrunde in Ötisheim musste sich das TG-Frauenteam mit 2:4 Punkten zufriedengeben. Dem Auftaktsieg gegen den TSV Adelmannsfelden (11:7, 11:8) folgte eine Niederlage gegen den TV Trichtingen (7:11, 3:11). Gegen Gastgeber TSV Ötisheim verlor die TG in drei Sätzen (11:7, 6:11,, 3:11). Das Fazit von Spieltag eins: Es gibt noch viel Luft nach oben.