Schwäbischer Albverein ehrt langjährige Mitglieder

98 Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Biberach sind zu ihrer Hauptversammlung im Vereinsheim der Kleintierzüchter in Biberach zusammen gekommen. Dabei ehrten die Verantwortlichen verdiente Mitglieder. Für 70 Jahre Treue erhielt Elsbeth Mangold eine Auszeichnung. Seit 50 Jahren sind Hans Eberhardt sowie Ulrich Müller und seit 25 Jahren Emma Guther sowie Ilse Willrett mit dabei.

Erich Zinser berichtete bei der Versammlung auch über das vergangene Vereinsjahr. Demnach wurden die 177 Angebote wurden von mehr als 3700 Menschen angenommen. Der Verein bot 36 Halbtageswanderungen und 22 Tageswanderungen an. 23 Mal strampelten die Radler und im Burrenwald traf sich die Teilnehmer jede Woche zweimal zum Walking. Die Seniorenfahrt brachte 122 Mitfahrer nach Rottweil zum Thyssenturm und nach Dietingen ins Mineralienmuseum. Eine Wanderwoche führte mit 68 Teilnehmern im September an die Mosel. An der Tonbildschau zur Wanderwoche Südtirol nahmen 63 Interessierte teil. Darüber hinaus gab es eine 125 Jahrfeier der Ortsguppe mit 240 Teilnehmern.

Die Wanderwege der Ortsgruppe beziehungsweise die Rundwege der Stadt Biberach seien gut beschildert, heißt es dazu es in einer Mitteilung. In 73 Arbeitsstunden wurden 181 Kilometer Wanderwege instand gehalten, Wege und Wegschilder überprüft sowie erneuert. Otto Embacher berichtete in diesem Jahr über die Arbeit der Naturschutzwarte mit Schwerpunkt Naturschutz. Dem ausscheidenden zweiten Naturschutzwart Alfons Egle wurde nach 14 jähriger Tätigkeit recht herzlich gedankt.

Im Programmheft für 2019 sind einige Wanderungen, Fahrradtouren und Walking-Treffen enthalten, an denen Mitglieder und Gäste teilnehmen können. Die Wanderwochen führen diesmal ins Altmühltal und in die Wachau.