Schwäbischen Albverein Ringschnait feiert 100 Jahre

Zu Beginn der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Ringschnait, die Ende Februar in der Schulturnhalle stattfand, ist vom Vorstand das Albvereinslied vorgetragen worden und die Gäste wurden zum Mitsingen animiert.

Vertrauensmann Günther Segmiller konnte 59 Mitglieder und Gäste sowie den Gauvorsitzenden Jürgen Ott, Ortsvorsteher Walter Boscher und die Vertreter der örtlichen Vereine begrüßen. Bei der Totenehrung wurde der verstorbenen Mitglieder Ernst Müller und Ernst Schöllhorn gedacht. Danach wurden die kommenden runden Geburtstage im Jahr 2020 bekanntgegeben. Schriftführerin Angelika Hofer berichtete von neun Halbtages- und zwei Tageswanderungen im Jahr 2019, an denen 457 Wanderer teilnahmen und 74 km zurücklegten. Dem Rückblick konnte man entnehmen, welche interessanten Wanderungen von der Ortsgruppe Ringschnait im vergangenen Jahr geboten wurden. Das Highlight war der viertägige Ausflug nach Südtirol und den Dolomiten.

Dem Bericht des Naturschutzwartes Franz Hartmann konnte man entnehmen, dass der Albverein Ringschnait im Jahr 2019 wieder 68 ehrenamtliche Stunden für den Naturschutz aufgewendet hat. Anschließend trug er einen sehr interessanten Bericht über den Rotfuchs „Der kleine König der deutschen Wälder“ vor. Der Bericht von Wegewart Lothar Kuhn erläuterte, dass durch die Schließung einiger Ortsgruppen in der Region immer mehr Wanderwege auf die noch im Amt tätigen Wegewarte verteilt werde, was fast nicht mehr zu bewältigen sei. Wo Wege nicht mehr betreut werden können, übernimmt dies der Hauptverein, was große Kosten verursacht. In Zukunft werden deshalb einige Wanderwege aufgelöst. Dies betrifft bei uns, den „Blauen Punkt Weg“ vom Sportplatz über Wennedach nach Ochsenhausen zum HW 4. Danach stellte die Wanderwartin Gerlinde Münst den Wanderplan für 2020 mit sieben Halbtages-, zwei Tages- sowie einer Früh- und einer Abendwanderung vor. Der Höhepunkt in diesem Jahr wird voruassichtlich das Fest zum 100-jährigen Jubiläum am 6. September sein. Es wird eine Wanderung mit anschließendem Mittagessen und Festakt in der Dürnachhalle geplant.

Kassierer Gustav Boscher konnte für 2019 endlich wieder mal ein Plus in der Kasse verbuchen. Von den Kassenprüfern wurde eine korrekte Kassenführung bestätigt und Ortsvorsteher Walter Boscher übernahm die Entlastung. Bei den Wahlen wurde Ulrike Heß als neue Wanderführerin und Angelika Hofer wieder zur Schriftführerin gewählt. Vertrauensmann Günther Segmiller konnte dieses Jahr das Mitglied Alfons Keller für 50 Jahre, das Mitglied Manfred Giefel für 40 Jahre und Maria Mayer sowie Bruno Kraft für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren. Zum Schluss bedankte sich Günther Segmiller noch bei allen Mitgliedern, Helfern und den örtlichen Vereinen für die gute Zusammenarbeit. Im Anschluss fand dann wieder das allseits beliebte Funkenring würfeln in gemütlicher Runde statt.