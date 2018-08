„Schwäbische Zeitung“ sucht Sportler des Monats

Der Fußballer Manuel Münst vom SV Ringschnait hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Juni gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats Juli. Dafür stehen insgesamt zehn Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Samstag, 4. August, bis einschließlich Samstag, 11. August. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ und auf den SZ-Internetseiten www.schwäbische.de/biberach, www.schwäbische.de/laupheim, www.schwäbische.de/riedlingen.

Diese Sportler stehen für den Juli zur Wahl:

Hugo Calderano (TTF Liebherr Ochsenhausen): Calderano ist im Juli-Ranking des Tischtennis-Weltverbands um einen Platz nach oben geklettert. Er verbuchte als neue Nummer zehn den bisher besten Wert seiner Karriere. Der 22-jährige Panamerika-Cup-Gewinner hatte bisher Platz elf als persönliche Bestmarke.

Marcus Ehrler (TSV Laupheim): Der Leichtathlet war bei den deutschen Meisterschaften der Senioren in Mönchengladbach erfolgreich. Der in der Altersklasse M45 startende Hürdensprinter wurde am Niederrhein deutscher Meister über 400 Meter Hürden. Ein Ergebnis, mit dem Ehrler nach langer verletzungsbedingter Durststrecke nicht gerechnet hatte.

Jenna Frank (SF Schwendi): Mit starkem Kämpferherz erspielte sich die junge Tennisspielerin die württembergische Sommer-Meisterschaft im Einzel in der Altersklasse U11. Das Nachwuchstalent ließ damit dem Wintertitel in der Kategorie U10 sofort den nächsten Titel eine Altersklasse höher folgen.

Manuel Gegler (SV Haslach): In der Schülerklassen-Einzelwertung des Luftgewehr-Dreistellungskampfs sicherte sich Gegler mit neuem Rekord den Landesmeistertitel. Zudem holte er sich in den Mannschaftswettwerben gemeinsam mit Kiara Kober und Dilara Demir bei den Schülern (20 Schuss stehend) mit 554 Ringen und im Dreistellungskampf mit 1711 Ringen den Titel.

Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen): Die 15-jährige Reiterin gewann bei den baden-württembergischen Pony-Meisterschaften in Schutterwald den Titel. Für die Biberacherin war es die fünfte Goldmedaille in Serie.

Hannah Späth (TG Biberach): Die Nachwuchstriathletin hatte gleich zweimal Grund zur Freude beim letzten Wettkampf der Racepedia-Cup-Serie in Schopfheim. Sie gewann dabei nicht nur den Wettbewerb bei den Schülerinnen A, sondern holte sich damit gleichzeitig den baden-württembergischen Meistertitel.

Klaus Kapitza (SV Ochsenhausen): Der Leichtathlet sicherte sich bei den 39. Sportweltspielen der Medizin und Gesundheit, den Medigames, auf Malta dreimal Edelmetall. Silber holte sich der Zahnarzt aus Ochsenhausen über 800 Meter. Mehrere Tausend Sportler aus aller Welt kämpften auf Malta in 26 Sportarten um die Medaillen.

Bernd Elshof (TC Bad Schussenried): 7:0 Siege, 51:12 Matches, 106:33 Sätze und 673:405 Spiele: Das ist die Oberliga-Saisonbilanz der Tennis-Herren des TCS. Auch am letzten Spieltag wahrte der Meister seine weiße Weste durch einen verdienten 6:3-Auswärtssieg beim bereits abgestiegenen TC Heilbronn am Trappensee. Mannschaftsführer und Spielertrainer Elshof steuerte im Einzel einen Punkt bei.

Spencer Payne (Biberach Beavers): Der US-Amerikaner ist der Topscorer der American Footballer der TG Biberach, die in der Regionalliga Südwest vorzeitig durch einen 41:17-Erfolg gegen die Freiburg Sacristans die Meisterschaft perfekt machten. Payne steuerte in dieser Partie vier Touchdowns zum Heimsieg bei.

Jamie Käppeler (SV Wilflingen): Er ist von der Südwestdeutschen Schützenzeitung zum Nachwuchsschützen des Monats Juli ernannt worden. Käppeler schießt in der Disziplin Luftpistole und trainiert unter anderem am Talentzentrum des SV Altheim-Waldhausen unter Trainer Alexander Jäger. Im Juni gewann er mit einem Rekordergebnis von 178 Ringen den Titel des Schüler-Landesmeisters in der Disziplin Luftpistole.