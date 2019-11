Schutz vor dem plötzlichen Herztod

Dr. Thomas Brummer hält am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr in der VHS Biberach einen Vortrag über den plötzlichen Herztod und wie man sich davor schützen kann. 65 000 Menschen sterben jährlich in Deutschland daran. Brummer ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin und arbeitet am Sana Klinik Biberach. Der Eintritt frei. Veranstalter des Arzt-Patienten-Forums ist die VHS Biberach in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.