Schulung für Nachwuchstrainer

„Futsal - der bessere Hallenfußball!?“ So heißt das Thema einer Schulung für Trainer von A- bis D-Junioren-Mannschaften, die der Württembergische Fußballverband (WFV) anbietet. Auch Jugendleiter sind willkommen.

Futsal sei ein emotional diskutiertes Thema, schreibt der Verband in seiner Ankündigung. Bei der Schulung von WFV-Referent Stefan Wiest, die am Freitag, 26. Oktober (Beginn: 18 Uhr), in der Mali-Halle in Biberach stattfindet, können die Trainer diese Variante des Hallenfußballs kennenlernen. In der Kurzschulung werden geeignete Trainingsformen für die Einführung von Futsal vorgestellt, grundlegende Regeln vermittelt und aufgezeigt, welche positiven Auswirkungen das Hallentraining mit dem Futsal-Ball für die Weiterentwicklung der Fußballspieler haben kann, kündigt der Verband an.