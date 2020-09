Schulen bereit für besonderen Beginn - doch die Schulbus-Frage bleibt ungeklärt

Für rund 50.000 Schüler beginnt an den öffentlichen Schulen in den Kreisen Biberach, Alb-Donau und Ulm am Montag wieder der Unterricht. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sollen nun erstmals wieder möglichst alle Schüler in den Klassenzimmern anwesend sein.

„Schule besteht aus Präsenz“, sagte Regierungspräsident Klaus Tappeser am Freitag bei einer Pressekonferenz des Staatlichen Schulamts (SSA) Biberach zum Schuljahresbeginn.