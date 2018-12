Schule macht sich stark für Europa

Europaabgeordneter Norbert Lins (CDU) hat dem Biberacher Wieland-Gymnasium (WG) in einer Feier die Plakette „Botschafterschule für das Europäische Parlament“ überreicht. Lins betonte in seiner Rede, dass dieses Zertifikat eine Besonderheit sei. „Nur zwei Schulen in meinem großen Wahlkreis sind Botschafterschulen“, so Lins.

Über die Auszeichnung freuen sich an der Schule insgesamt acht „Juniorbotschafter“ und zwei „Seniorbotschafter“. Sie organisieren zusammen Veranstaltungen zu europäischen Themen und informieren über die Arbeit des Europaparlaments. Im vergangenen Schuljahr gab es beispielsweise eine Europawoche in der Schulmensa, verbunden mit einem Quiz am Europatag. Auch eine Fahrt nach Straßburg wurde organisiert. Für ihre Arbeit im „Starterteam“ der Schule erhielten Judith Riotte und Philipp Schwarz (beide Jahrgangsstufe 12) eine Urkunde.

Die Botschafter nutzten die Gelegenheit des Besuchs eines Europaabgeordneten an der Schule für einen Vortrag und eine Fragerunde. So referierte Lins vor mehr als 100 Oberstufenschülern der Klassenstufe 11 über die Klimapolitik der EU („Die weltweite Vorreiterrolle ist wichtig.“). Im Anschluss stellten Florian Vögele, Judith Riotte, Kathrin Krämer und Philipp Schwarz Fragen, die zuvor in den Gemeinschaftskundestunden gesammelt worden waren. Schwerpunkte waren hier die Themen Umweltpolitik (Lins: „Ich halte Fahrverbote für kritisch.“) und der Brexit („Eine Verschiebung des Austrittsdatums ist durchaus denkbar.“).

Die beiden „Seniorbotschafter“ Volker Arnold und Ralph Lange zeigten sich mit dem Interesse der Schüler an europapolitischen Fragen durchaus zufrieden. „Es wäre schön, wenn wir im Januar eine Podiumsdiskussion zur Europawahl hinbekommen,“ sagte Lange. Diese findet zusammen mit der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai 2019, statt.