Schulanfänger malen Mutmachtiere

Schulanfänger des städtischen Montessori-Kindergartens Fünf Linden in Biberach haben Mutmachtiere gemalt. Ihre Werke werden vom 14. bis 31. Juli in der Stadtbücherei ausgestellt.

„Der Leopard kann auf mich aufpassen. Er ist groß und stark und mein Lieblingstier“, erklärt die sechsjährige Marleen. „Der Leopard hat andere Flecken als der Gepard“, fällt ihr auf, als sie die Tierlexika nach Vorlagen durchschaut. Sie und die anderen Schulanfänger aus dem Montessori-Kindergarten haben zu Farben und Pinsel gegriffen und ein Tier auf die Leinwand gebracht, das ihnen für den bevorstehenden Schulanfang Mut macht. Die Kinder konnten dabei frei wählen, welches Tier sie am besten unterstützen kann – und so finden sich in bunten Farben ein Eichhörnchen, ein Schneeleopard, ein Elefant, ein Orka, ein Schmetterling, ein Tintenfisch, eine kunterbunte Schildkröte und mehr.

Das eigene Mutmachtier zu malen, ist für Schulanfänger im Montessori-Kindergarten zur Tradition geworden. Als künftige Schüler stehen die Kinder nun vor großen Herausforderungen. Vieles wird in der Schule für sie neu sein, sie brauchen Mut und Stärke, um die Aufgaben selbstständig zu übernehmen. Dafür stehen symbolisch die selbst gewählten und selbst gestalteten Mutmachtiere.

In diesem Jahr war es durch die „Corona-Schließung“ lange nicht klar, ob der Kindergarten das Projekt Mutmachtiere mit den Schulanfängern umsetzen kann. „Umso mehr freuen wir uns, dass es nun doch mit fast allen Schulanfängern durchgeführt werden konnte und die Stadtbücherei die Bilder ausstellt, denn aktuell tut ein wenig Mut ja jedem gut“, schreibt der Kindergarten.