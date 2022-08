Schuhmacher verpasst knapp das Podium

Beim Kraichgau Summertime-Triathlon ist auch die baden-württembergische Meisterschaft über die olympische Distanz ausgetragen worden. In der Wertung der Landesmeisterschaft verpasste Jochen Schuhmacher (TG Biberach) nur knapp das Podium in der Altersklasse M40.

Schuhmacher begann den Wettkampf nach TG-Angaben mit einem starken Schwimmen über die Distanz von 1,5 Kilometern im glasklaren Stutensee bei Karlsdorf-Neuthard. Nach 26:11 Minuten wechselte er als Führender in seiner Altersklasse auf die überwiegend flache, 40 Kilometer lange, Radstrecke. Diese wurde durch die hohen Temperaturen von mehr als 36 Grad Celsius zu einer besonderen Herausforderung und bereitete dem TG-Athleten große Schwierigkeiten, wodurch er einige Plätze einbüßte. Nach 1:08:13 Stunden ging es für Schuhmacher auf die Laufstrecke.

Durch eine solide Leistung auf der zehn Kilometer langen Strecke konnte der TG-Athlet in 42:32 Minuten wieder einige Plätze gutmachen und verpasste schließlich nur um zwei Sekunden den dritten Rang in seiner Altersklasse. Mit einer Gesamtzeit von 2:19:34 Stunden erreichte er letztlich den 38. Platz in der Gesamtwertung. 116 Männer waren insgesamt am Start.