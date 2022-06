Schützentheater feiert großartige Premiere

- Bunt, vielfältig, spannend und musikalisch, so kann man die großartige Schützentheaterpremiere des Jahres 2022 bezeichnen.

Bevor es richtig los ging, betrat die neue Gesamtleiterin Mimi Haack die Bühne und gab einige Einblicke in die schwierige Zeit der pandemiebedingten Zwangspause. Ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterung für das Theater sprangen aber sofort auf die Zuschauer über, so dass man voller Spannung der Aufführung entgegenfieberte. Zusammen mit der stellvertretenden Leiterin und Textbuchautorin Sandra Binder bilden sie das neue Leitungsteam des Schützentheaters und führen die lange Tradition weiter.

Kater kommentiert und moralisiert

Plötzlich betritt, ganz unerwartet, ein Kater (Luis Guth) die Bühne. „Ich komme, weil Frau Holle viel zu beschäftigt ist“, sagte er. Wie sich während des Stückes herausstellte,ist er der kritische Kommentator und Vermittler zwischen den spielenden Figuren und dem Publikum. Er kommentiert und moralisiert immer wieder das Geschehen und tritt damit auch aus der Märchenwelt heraus.

Hauptpersonen überzeugen

Das erste Bild „Im Dorf“ zeigt zwei liebevoll gestaltete Fachwerkhäuser, die das Haus der Witwe Berta (Joana Liskus) einrahmen. Sie wohnt dort mit ihrer Tochter Therese (Anna-Maria Ried) und ihrer Stieftochter Marie (Franziska Kimmich). Noch zweimal ist dieses Bühnenbild Schauplatz, beim „Dorffest“ und beim Schlussbild „Zurück im Dorf“. (Bühnenbildentwurf: Fabian Binder und Christian Zell, Technik: Christian Zell und Markus Rück). Hier nimmt die Tragik der Marie ihren Lauf, bis sie in den Dorfbrunnen springt und im Reich der Frau Holle landet. Zuvor trifft sie noch den Bäckersohn Hannes (Davide Mola),den einzigen Menschen, dem sie sich anvertrauen kann, der sie gerne hat und auch heiraten möchte. Sie trifft auf Frau Holle (Feline Seitz) in ihrer Wetterküche.Alle sechs Hauptpersonen boten überaus überzeugende Darbietungen: Hübsch kostümiert und immer agil, war ihr Auftreten souverän und absolut textsicher.

Schützenkrapfen statt Brotlaib

Die Balletts der Kinder sind wichtiger Bestandteil des Schützentheaters. Sie sind Bewegung, Augenweide und mit der Begleitung der Musik auch Ohrenschmaus: Den Beginn machten die „Feuerfünkchen“ des Schleifersepp (Magnus Fietz). Mit ihren roten Kostümen wuselten sie nur so auf der Bühne. Farbenfroh, leuchtend rot und grün, präsentierten sich die reifen Äpfel, die dringend geschüttelt werden wollten. Ganz in Gold überzeugten die „Gold-Dorfbewohner“ bei Goldmaries Rückkehr und die süßen, ganz in weiß gekleideten „Schneeflöckchen“ zum Schluss.Ein ganz besonderer Regieeinfall waren die „Schützenkrapfen“, die anstelle der Brotlaibe aus dem heißen Ofen gerettet werden wollten. Mit ihren appetitanregenden Kostümen symbolisierten sie trefflich den Biberacher Gaumenschmaus.

Das stattliche Orchester mit reichhaltigem Instrumentarium spielte die von Andreas Winter komponierte Musik unter seiner Leitung schwungvoll und sicher. Viele anmutige Melodien und prägnante Rhythmen prägen die Musik. Schöne Beispiele liefern die Dorfszenen, bei denen man volkstümliche Streichermelodien mit stoischer Bläserbegleitung hört. Bei den Verwandlungen von Marie und Therese mutet die Musik mystisch und verzaubert an.

Eine ganz eigene Welt zeigten die beiden Bilder „Das Reich der Wolken“. Es ist die Welt von Frau Holle mit ihren schön kostümierten Schwestern Erde, Sonne und Temperatur, zusammen mit der „Wetteruhr“, die den Wetterwechsel anordnet. „Das Wetter ist ein allumfassendes Kunstwerk“, kommentiert der Kater. Das zeigt sich in schönen Bildern der „Wolkenblumen“, „Blitzsträucher“ und „Donnerbüsche“. Nachdem die faule und aufmüpfige Tochter Therese bei Frau Holle mit Pech anstatt mit Gold übergossen wurde und nach Hause kommt, ist das Märchen bei den Gebrüdern Grimm zu Ende.

Stück endet modern

Bei moderneren Fassungen, zum Beispiel bei neueren Verfilmungen, bekommt Therese eine zweite Chance. So auch hier. Nachdem sie wieder im Dorf zurück ist, bereut sie ihr egoistisches Verhalten, ihre Faulheit und Niedertracht. Sie entschuldigt sich bei ihrer Stiefschwester und auch Marie geht auf sie zu.

Frau Holle äußert mit ihrem „Ich glaube an das Gute im Menschen“ die Intention von Textbuch und Regie einer zeitgemäßen Pädagogik, die versöhnlich und menschlich wirkt, nicht mehr wie vor circa 200 Jahren zu Zeiten der Gebrüder Grimm, als Zucht und Ordnung die Erziehung der Kinder bestimmten.

Als beim Schlussbild alle Protagonisten und alle fleißigen Personen hinter der Bühne und alle, die zum großartigen Gelingen des Schützentheaters 2022 beigetragen haben, auf der Bühne versammelt waren, sprach der Leiter der Schützendirektion Rainer Fuchs allen seinen Dank und seine Anerkennung aus und wies darauf hin, dass noch Karten erhältlich sind.

Das von allen gemeinsam gesungene Schützenlied beendete einen wunderbaren Abend.