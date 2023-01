Schützendirektion ernennt fünf Ehrenmitglieder

Die Stiftung Schützendirektion hat zum Jahresende fünf neue Ehrenmitglieder ernannt. Außerdem wurden neue Schützendirektorinnen und -direktoren in das Gremium aufgenommen.

„Ein großer Freund und jahrzehntelanger Unterstützer des Biberacher Schützenfests“, würdigte der Vorsitzende Rainer Fuchs den Tierarzt Dr. Uli Holz der von 1957 bis 2019 mit Leib und Seele am Schützenfest teilgenommen und es mit großem Engagement unterstützt hatte. Zunächst als Umzugsteilnehmer wechselte Uli Holz dann aufs Pferd. 1986 stellte er zusammen mit zwei Handwerkern in Eigenregie einen Marktwagen her, der die Mettenberger Flachsbauerngruppe über viele Jahre bei den Historischen Umzügen begleitete. 2002 übernahm er als Tierarzt die Nachfolge von Dr. Fritz Mohr. Mit Fahrrad und grünem Tierarztmantel unterstützte er als „Dr. vet. Schützenfest“ in diesen 17 Jahren die Reiter und Fahrer während der Aufstellung und der Umzüge ohne je seine Leistungen in Rechnung zu stellen. Zehn Jahre kutschierte er – schon mal mit Pferd und Ochse – den Wagen der Bauerntanzgruppe beim Tanz durch die Jahrhunderte.

„Die Begeisterung für das Schützenfest begann gleichzeitig mit meiner Schulleitertätigkeit in Biberach im Jahr 2010“, sagte Beate Jeske, ehemalige Schulleiterin der Braith-Grundschule, als Schützendirektorin in die Kommission Festabzeichen gewählt. Die Braithschule war nicht nur ein ausgesprochen praktischer Standort, da die Kommission dort ihre Zelte während der Schützenwoche aufschlagen konnte, mit der verantwortungsbewussten und aufgeschlossenen Beate Jeske wurde das Team Festabzeichen personell tatkräftig erweitert. Viel Arbeit steckt in diesem kleinen Abzeichen. Das Team der Scharwächter rund um Helga Reiser unterstützte Beate Jeske bei der Ausgabe und Abrechnung maßgeblich. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die Beate Jeske mit viel Fingerspitzengefühl und Sachverstand erledigte.

Auf zwei Jahrzehnte Schützendirektion kann Brigitte Wall voll Stolz zurückblicken. 15 Jahre davon war sie Gesicht, Stimme und Motor der Öffentlichkeitsarbeit. Vielfältige Bereiche gehörten dazu, wie das Infozentrum auf dem Gigelberg, alles rund um Gestaltung und Druck, Presse- und Medienarbeit und die Homepage. Zu all diesen Bereichen gab es einen großen Strauß an Aufgaben, der im Vorfeld, im Nachgang oder während der Schützenwoche erledigt werden musste. Ein sehr engagiertes Team unterstützte Brigitte Wall dabei über die vielen Jahre hinweg. „Die Homepage wurde von deiner Mannschaft unter deiner Bereichsleitung zur hervorragenden Informationsplattform entwickelt“, lobte Rainer Fuchs.

„Freund des Schützenfests, herausragender Gönner und Unterstützter, sowie langjähriges Mitglied der Schützendirektion“, so charakterisierte Fuchs das Engagement von Thomas Handtmann, der 1989 in die Schützendirektion gewählt wurde. In vielen Bereichen war er – meist im Hintergrund – tätig. Beim Bastelstand bei den Kinderspielen begeisterte der Diplom-Ingenieur die Kinder durch den Bau von Wasserrädern. „Manche meinten, dass er hierbei so in seinem Element war, dass er damit einige Kinder für ihren künftigen Berufsweg beeinflusste“, so Fuchs Sein besonderes Markenzeichen war der Fotoapparat, seine Lieblingsmotive waren Pferde, Gespanne und die Gespannfahrerinnen und -fahrer, die Thomas Handtmann beim jährlichenBauernabend präsentierte. Die Organisation des Bauernabends übernahm er von Gerhard Rothenbacher. Thomas Handtmann unterstützte zusammen mit seiner Familie Schützenfest mit vielen, großzügigen Spenden.

Gedacht wurde auch Schützendirektor Klaus Buchmann, der nach schwerer Krankheit kurz nach dem Schützenfest 2022 verstarb. Er wurde posthum zum Ehrenmitglied ernannt.

Folgende Schützendirektorinnen und -direktoren wurden in den vergangenen beiden Jahren ernannt und in den Freundeskreis der Stiftung Schützendirektion aufgenommen: Bettina Bammert, Maren Jörg geb. Haack, Peter Junginger, Stefanie Maier-Stützle, Dr. Fridtjof Traulsen, Matthias Dolpp, Irene Fink, Roland Gütt und Markus Handtmann.