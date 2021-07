„Schützen kompakt“ beginnt am Samstag schon um 14 Uhr

Die für Samstag, 24. Juli, 19.30 Uhr, angesetzte Veranstaltung „Schützen kompakt“ im Biberacher Stadion wird aufgrund der unsicheren Witterung auf 14 Uhr am Samstagnachmittag vorverlegt. Dies teilt die Schützendirektion in einer Pressemitteilung mit. Am Samstag sind in der Wetterprognose ab 18 Uhr Gewitter angesagt. Die Karten der Abendveranstaltung behalten für die vorverlegte Veranstaltung natürlich ihre Gültigkeit.

Karten, die nicht eingelöst werden können, können über den Weg rückerstattet werden, über den der Kauf abgewickelt wurde: Karten über Reservix können darüber auch rückerstattet werden, im Rathaus erworbene Karten können dort ausbezahlt werden.

Impfaktion findet wie geplant statt

Die für diesen Tag geplante Impfaktion am Stadion findet wie geplant statt. Ab etwa 16.30 Uhr kann man sich im Nachgang zur Veranstaltung am Haupteingang des Stadions ohne Termin mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen.