„Schützen-Fanpakete“ mit besonderen Highlights gehen in den Verkauf

„Weniger als 2019, aber mehr als 2020“ – mit dieser Maßgabe plant die Stiftung Schützendirektion die Schützenwoche 2021. Dieses „Mehr“ wird nun konkret. So gibt es eine Veranstaltung im Biberacher Stadion, die an vier Abenden zu sehen ist. Außerdem bietet die Schützendirektion verschiedene „Fanpakete“ an, die bereits besondere Leistungen für Schützen 2022 garantieren.

„Schützen kompakt – Komm, pack dein Herz aus“, so lautet der Titel der Veranstaltung, die am Samstag, 17. Juli, 19.30 Uhr, am Sonntag, 18. Juli, 14 Uhr, am Freitag, 23. Juli, 19.30 Uhr, aowie am Samstag, 24. Juli, 19.30 Uhr im Biberacher Stadion stattfindet. Dabei werden verschiedene Showelemente der Schützenwoche gezeigt. Damit bietet die Schützendirektion den Gruppen nach langer Zeit wieder eine Auftrittsmöglichkeit. Teilnehmer sind die Trommler, Pfeifer und Fanfaren der Schützendirektion. Zudem kommen Szenen aus der Heimatstunde und an jeder Veranstaltung ein anderer Auszug aus einem Märchen des Schützentheaters zur Aufführung. Die Breakdancer aus dem „Tanz durch die Jahrhunderte“ sind genauso dabei wie die Gaukler. Zum Schluss ertönt der Ruf des Nachtwächters. In den Pausen und zum Ausklang werden DJs aus dem Jugendhaus auflegen und so auch ein bisschen „Tanz auf dem Marktplatz“-Stimmung versprühen.

Karten gibt es ab Donnerstag, 8. Juli, beim Kartenservice im Rathaus und online (www.kulturkalender-biberach.de) in drei Kategorien (21, 18 und 15 Euro) Kinder bezahlen die Hälfte. Es gelten die 3G-Regeln und Maskenpflicht. Der Einlass erfolgt eine Stunde vorher. Der FV Biberach sorgt für die Verpflegung.

Sieben Arten von Fanpaketen

Schützen-Fanpakete: Angeboten werden „Highlights“, die es eigentlich nicht zu kaufen gibt. Alle Pakete erhalten einen Spendenanteil für das Biberacher Schützenfest und sind in der Stückzahl limitiert. Es gibt sieben verschiedene Pakete.

Paket „Wundertüte“ (20 Euro): wird als Bollerwagen-Aktion auf dem Biberacher Wochenmarkt am 10. Juli verkauft und beinhaltet ein Schützenfestabzeichen 2021, Schieferabzeichen „Schütza ’21 – Ich bin dabei“ sowie Überraschungsartikel „Ebbes netts“.

Die folgenden Pakete werden ab 6. Juli über den Onlineshop auf der Seite biberacher-schuetzenfest.com vertrieben:

Paket „Abnahme“ (35 Euro): Erst- und einmalig bietet sich die Möglichkeit, Tribünenkarten für die Abnahme 2022 zu erwerben. Das Paket enthält ein Schützenfestabzeichen 2021, ein Sitzplatz auf der Seitentribüne bei der Abnahme am 16. Juli 2022.

Paket „Schützentheater, zahle 2 bekomme 3“, (50 Euro): Das Paket für Schützentheaterliebhaber enthält drei Eintrittskarten für den preis von zwei, außerdem ein Schützenfestabzeichen2 2021, ein Schieferabzeichen „Schütza’21 – Ich bin dabei“ sowie ein Gutschein für das Theaterbüchle 2022.

Paket „Schützentheater Premiere“ (200 Euro): Dieses Paket bietet die Möglichkeit, zwei Premierenkarten für das Schützentheater 2022 zu erhalten plus anschließendem Empfang. Dazu gibt es eine „Hinter-den-Kulissen“-Führung des Schützentheaters 2022. Außerdem sind enthalten: zwei Schützenfestabzeichen 2021, ein Schützenfestplakat 2021, zwei Theaterbüchle 2022, zwei Schieferabzeichen „Schütza ’21 – Ich bin dabei“.

Paket „Heimatstunde“ (250 Euro): die Heimatstunde erleben, ohne für Tickets anzustehen. In diesem Paket sind zwei Eintrittskarten für die Heimatstunde 2022 enthalten, außerdem zwei Schützenfestabzeichen 2021, zwei Schieferabzeichen „Schütza’21 – Ich bin dabei“ und zwei Flaschen Schützenfestbier der Bergbrauerei. Zusätzlich erhalten die Erwerber eine Führung über die Schützenbühne und sie können sich als Erinnerung in einem Kostüm fotografieren lassen.

Paket „Ständchen“ (300 Euro): Für alle Liebhaber der Spielmannszüge enthält dieses Paket ein Ständchen einer der Trommler-, Pfeifer- und Fanfarengruppen der Schützendirektion an Schützen 2022. Zusätzlich gibt es zwei Sitzplätze auf der Ehrentribüne bei der Abnahme 2022. Ebenfalls enthalten sind zwei Schützenfestabzeichen 2021, ein Schützenfestplakat 2021, zwei Schieferabzeichen „Schütza ’21 – Ich bin dabei“ und zwei Flachen Schützenfestbier.

Paket „Lagerleben“ (150 Euro): Das Lagerleben am Schützendienstag und an Bauernschützen ist ein Publikumsmagnet. Hier bietet sich die Möglichkeit, Zutritt zum Lager zu erhalten. Darin enthalten ist das traditionelle Vesper des Baltringer-Haufens. Für die Pferdeliebhaber gibt es eine Führung mit Pferdeexperten der Schützendirektion. Zusätzlich sind in diesem Paket zwei Schützenfestabzeichen 2021, ein Schützenfestplakat 2021, ein Schieferabzeichen „Schütza ’21 – Ich bin dabei“ und zwei Flachen Schützenfestbier.

Diese Kutschfahrten gibt es

Kutschfahrten (Verkauf über den Onlineshop unter biberacher-schuetzenfest.com): Als Ersatz für die ausfallenden Festzüge bietet die Schützendirektion an den beiden Samstagen sowie am ersten Sonntag der Schützenwoche mit den Reitern und Fahrern Kutschfahrten im Burrenwald und in der Stadt an. Zusätzlich hierzu werden kleinere Fahrten für Kinder auf mehreren Ponykutschen angeboten. Am ersten Samstag (17. Juli) finden um 11 Uhr, um 12 Uhr und um 13 Uhr Fahrten mit Planwagen durch den Burrenwald statt, am ersten Sonntag, (18. Juli) finden um 13 Uhr, um 14 Uhr und um 15 Uhr sowie am zweiten Samstag (24. Juli) um 12 Uhr, um 13 Uhr und um 14 Uhr Kutschfahrten vom Gigelberg ausgehend statt. Die Fahrten in den Ponykutschen finden am Sonntag, 18. Juli, von 13 bis 15 Uhr, und am Samstag, 24. Juli, von 12 Uhr bis 14 Uhr statt.

Die Preise differieren nach Größe der jeweiligen Kutsche und beinhalten jeweils den Erwerb eines Festabzeichens. Alle Fahrten finden unter Einhaltung von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen statt.