Schülerradsporttag in Biberach

Der RSC Biberach veranstaltet am Samstag, 14. August, den Schülerradsporttag im Stadion an der Adenauerallee. Ab 14 Uhr werden nach RSC-Angaben die lizenzierten Altersgruppen der Klassen U11, U13, U15 und U17 an den Start gehen. Die Fahrer und Fahrerinnen werden sich in einem Omnium, das aus den Disziplinen Zeit-, Ausscheidungs- und Punktefahren besteht, messen.

Die Gesamtwertung errechnet sich laut RSC-Mitteilung am Ende aus der Summe der Platzziffern, wobei der Fahrer oder die Fahrerin mit der niedrigsten Summe gewinnt. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzierung aus dem Punktefahren. Erwartet werden zahlreiche Sportler aus Baden-Württemberg und Bayern. Auch die Nachwuchsmannschaft des RSC Biberach wird an diesem Wettbewerb teilnehmen, unter anderem mit Timo Zabel und Raphael Dunz in der Altersklasse U13. Nicht nur die lizenzierten Fahrer und Fahrerinnen werden sich präsentieren dürfen, auch Einsteiger haben nach RSC-Angaben die Möglichkeit Rennluft zu schnuppern. Alle Kinder von sechs bis 14 Jahren können mit einem Mountainbike oder einem Rennrad starten bei Rundstreckenrennen. Jeder der Teilnehmer kann Sachpreise gewinnen. Ein Fahrradhelm ist Pflicht. Voranmeldungen sind ab 14 Uhr möglich.